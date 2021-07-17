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昆台兩岸文化交流月慧聚寺開幕 台灣蚵仔煎飄香

經濟日報 / 記者劉秀珍/即時報導
昆台兩岸文化交流月開幕，昆山慧聚廣場上台灣小吃飄香。取自中新網
昆台兩岸文化交流月開幕，昆山慧聚廣場上台灣小吃飄香。取自中新網

蚵仔煎、大腸包小腸等台灣美食在昆山慧聚寺廣場上，香氣瀰漫，有台灣特色濃厚的電音三太子表演也炒熱了氣氛，這是16日晚間，第九屆海峽兩岸（昆台）文化交流月開幕式的現場。兩岸民眾在慧聚寺廣場品美食、逛夜市、話家常。

經過八年運作，海峽兩岸（昆台）文化交流月規模逐步擴大，內涵也不斷豐富。

中新網報導，大陸國台辦副主任龍明彪致辭時指出，希望昆山繼續探索深化兩岸融合發展，支持、鼓勵在昆台胞深度參與當地各項事業，充分發揮經濟、文化優勢，吸引更多台灣青年到昆山實習、就業、創業，著力把昆山打造成為台灣青年了解認識大陸經濟社會發展、政治社會制度和治理效能的重要窗口。

昆山市委書記吳新明表示，昆山因台資而興、因台商而強，希望台商台胞繼續共創昆台融合發展新輝煌。昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。截至2020年12月底，昆山全市累計批准台資項目5,394個，投資總額646億美元，註冊資本330億美元；台商投資占大陸近九分之一。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，昆山始終把服務台商作為重點工作，打造各類經濟文化交流品牌活動，促進兩岸同胞心靈契合。他表示，台企聯將進一步加強與昆山合作，引領台商參與昆山發展。

慧聚廣場是海峽兩岸交流基地，慧聚寺也成了許多當地台灣人的情感依託。開幕式後，與會人士前往慧聚廣場，共同參觀了兩岸文創市集與慧聚夜市，一品昆台風味食品與欣賞昆曲表演。

昆台兩岸文化交流月開幕，不少民眾在台灣小吃前排隊等候品嘗美味。取自中新網
昆台兩岸文化交流月開幕，不少民眾在台灣小吃前排隊等候品嘗美味。取自中新網

台商 夜市

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