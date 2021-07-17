應收水位》公司賺幾10年⋯疫情一來「虧1年就活不下去」！為什麼？

摘要 1.「應收水位」為公司應收帳款的多寡。 2.年年賺錢的公司，最後卻關門大吉的原因，常和公司明明賺到了錢，但是有很多賺到的錢都沒收到，成為「應收帳款」，以致最後現金「入不敷出」。 3.應收帳款能給客戶多一點賒帳機會，生意也就可以做得更大。但應收帳款要能夠「回得來」、「回得即時」才能避免明明賺錢卻倒閉。 4.應收帳款扮演公司經營關鍵的角色，管理者可以透過「現金水位」、「收錢速度」、「花錢速度」這三方向，來調節應收水位。

管理知識內參，做你的線上MBA補給。

什麼是「應收水位」？（Accounts Receivable Level）

應收帳款為企業經營過程中因銷售產品、提供勞務等業務，應向買方收取的款項，而應收水位即為公司應收帳款的多寡。

「應收水位」給管理者的啟示

俗話說：「收錢能力，比賺錢的能力更重要！」

為什麼年年賺錢的公司，最後卻關門大吉？探究原因，其實就是公司明明賺到了錢，但是有很多賺到的錢都沒收到，成為「應收帳款」。

接著，公司的成本費用仍須持續支出，現金一直往外流，但客戶欠的錢卻一直沒有進來，以致於最後現金「入不敷出」，公司支撐不下去而宣告倒閉，也就是我們常聽到的「黑字倒閉」。

黑字，是會計上的專有名詞，如果公司有獲利就會用黑色的字標註。所以黑字倒閉，就代表公司有利潤卻只能收攤。

「現金之於企業就像是血液之於人類，企業能存活靠的不是營業收入，而是現金收入。」資誠聯合會計師事務所審計服務部副營運長林一帆說，「賺錢」與「周轉」兩者不能劃上等號。企業要永續經營，絕不能只看有無賺錢，還得隨時注意是否有足夠的「現金」。

很多人好奇，為何公司賺幾十年，但這次疫情一來，虧一年就倒閉？其實也和應收帳款脫不了關係。

很多管理者認為，如果現金不足還有銀行可以貸款撐腰，殊不知遇到不景氣時，銀行對於「績差」的企業，隨時都可能凍結額度或不再續借。

除了銀行借款風險，客戶也可能因不景氣拖款，甚至倒帳，讓應收帳款變呆帳。

應收帳款確實是做生意的重要工具，它能給客戶多一點賒帳機會，生意也就可以做得更大。

但，不能讓應收帳款「失控」。應收帳款要能夠「回得來」、「回得即時」才能避免明明賺錢卻倒閉的窘境。

如上述所言，賺錢的公司也可能倒閉，所以財報數字會說話，也會說謊話。

如果你是投資人，要檢視公司的經營狀況，除了看損益表的銷貨收入、銷貨成本、營業費用，還要檢視資產負債表的應收帳款。

如果應收帳款佔總資產比例突然升高，或應收帳款回收天數越越長，就可能是警訊。

「應收水位」有哪些實例？

應收帳款扮演公司經營這麼關鍵的角色，究竟該怎麼隨時調整「應收水位」？

前台積電財務高管郝旭烈在《好懂秒懂的商業獲利思維課》中建議，管理者可以透過「現金水位」、「收錢速度」、「花錢速度」這三方向，來調節應收水位。

1.現金水位

公司現金多：應收帳款水位高

公司現金少：應收帳款水位低

公司如果現金存量夠高，能支付日常營運的成本費用，就不急於把應收帳款轉成現金，應收帳款的水位就能比一般公司高。

因此，越是現金滿手的公司，越有能力用賒銷方式拓展生意，因為增加應收帳款的水位並不會帶來營運風險。

就像台積電在2019年第一季應收帳款是1000億，到了第四季的時候增加變成1400億；雖然增加了40%的應收帳款，但是帳面上平均都保持約5000億的現金，換句話說，台積電有夠大的現金水位來支撐其應收帳款的成長，相對是較沒有風險的。

反之，如果是一個初創型公司，一開始手邊就沒有太多現金，還用賒銷方式的話，就很有可能落入現金、活不下去的風險裡。

2.花錢速度

花錢速度慢：應收帳款水位高

花錢速度快：應收帳款水位低

如果公司花錢速度慢，就代表需要現金的急迫性沒有很高，這時讓應收帳款水位高一點，對營運影響也就不會這麼大。

但如果花錢速度很快，就得調低應收帳款的水位，加快現金回收速度。

3.收錢速度

收錢速度快：應收帳款水位高

收錢速度慢：應收帳款水位低

如果你的客戶不是現金交易，但很快就把錢結清，一下子就會轉成現金，雖然看起來應收帳款的水位很高，但事實上等同於現金。

反之，如果應收帳款的帳期非常長，就代表這段時間完全沒有現金流入，不能支應你的日常開支，所以，這種收款很長的交易只能占所有交易的一小部分，也就是應收帳款水位不能太高。

試想看看，如果一家臭豆腐店老闆，願意先讓每位顧客賒帳，他接下來哪來的錢再去買臭豆腐的原物料、水電瓦斯、支付自己的生活所需？如果他當初創業資金又是向銀行借錢，更沒辦法支付貸款利息。

如此一來，就算他的損益表是賺錢的，但是因為大家都「賒帳」，他沒收到現金，可能很快就倒閉做不下去了。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。