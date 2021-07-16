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淘帝公告 重編今年第1季財報

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

淘帝-KY（2929）今（16）日公告，更正去年以及重編今年第1季財報

淘帝指出，更正後，去年綜合損益增加利益1,877萬元、其他綜合利益15.5萬元及每股盈餘0.17元，連帶影響今年3月31日合併資產負債表未分配盈餘減少，及其他權益增加8.4萬元。

今年年第1季度綜合損益表增加損失1,885萬元、其他綜合損失7.1萬元及每股損失0.17元。

淘帝今年第1季營收8.14億元、稅後淨損8,223萬元、每股稅後虧損0.75元，整體營運虧損已有明顯收斂。

淘帝表示，將深化旗下品牌於線上銷售策略，針對旗下代理商研議今年童裝出貨產品價格已較去年大幅回穩，同時更針對今年營運費用加大控管力道，有信心今年整體獲利較去年進步。

財報 營收

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