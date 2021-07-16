三地集團挺警消醫護 送乖乖系列產品

三地集團疫情以來持續展開一連串公益應援計畫，陸續進行「同心防疫暖心接送」、「一起加油挺警消」與「挺醫護送乖乖」，提供年長行動不便的民眾疫苗接種專車接送服務，並贈與新北市府警消人員與高雄疫情第一線醫護人員，希望拋磚引玉齊心助防疫，善盡社會責任以實際行動守護台灣。

三地集團表示，疫情爆發又逢酷暑，有感長者施打疫苗之不便和警消醫護人員的辛勞，第一波出動旗下高雄客運、府城客運加入疫苗溫馨接送專車服務，以無障礙低地板公車接送在地長者免費前往接種站; 第二波，攜手旗下品牌「北基國際」共同響應為疫情第一線人員加油打氣，捐贈新北市政府警消人員五百箱乖乖喝水，提醒防疫英雄為台灣防疫工作努力的同時，也要為自身的健康做好把關。

對許多公司行號，尤其醫院、金融機構或產線來說，「乖乖」有其神聖的定位，今(16)日 由三地集團高層親自領軍，將愛心送到高雄榮民總醫院的醫護人員手上，捐贈乖乖喝水七十箱、乖乖餅乾系列共一百多箱、以及高近兩公尺的乖乖平安樹，期望為前線的醫護防疫人員盡一份心力。

三地集團以多角化經營發展集團事業版圖，足跡涵蓋建設、能源、交通、休閒、食品等五大領域產業，旗下品牌包括「高雄客運、「北基加油站」、「乖乖」、「海生館」及「小墾丁渡假村」等，近年在「綠色節能」及「永續發展」積極轉型，規畫集團淨零碳排策略藍圖，發揮綠色移動生態鏈的影響力，善盡企業責任來協助臺灣邁向「2050淨零碳排」目標，逐步落實各項低碳低能耗的ESG永續作為。