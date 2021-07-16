滿足微解封放風需求 業者精選「山海微旅行」

微解封開始，近兩個月的居家防疫生活也能稍稍鬆口氣，為此，KLOOK精選一系列上山親海的「山海微旅行」，滿足旅客想兼顧防疫和外出透氣的需求，例如：漫步南投杉林溪森林園區，即使戴著口罩也能感受滿滿的芬多精洗禮；或是出海賞鯨和夜釣飛魚，就算不能下水也能望著開闊地湛藍大海、療癒身心；旅客也能選擇到清境或武陵農場，享受廣大草原的開闊視野；甚至是預訂個豪華露營，避開人潮又能徜徉在大自然的懷抱，為堅持防疫的自己喝采。

到南投杉林溪森林生態度假園區透口氣，走進森林感受大自然呼吸

7月初開始，消費者預期即將微解封，讓戶外景點的門票或行程的流量持續攀升，位於南投竹山的「杉林溪森林生態度假園區」更廣受消費者關注；杉林溪海拔高度1,600公尺，擁有自然原始的山林丘壑，現在夏季正是波斯菊、繡球花盛開的季節可以欣賞繽紛花朵點綴山谷的彩色世界，園區夏季平均溫度僅20度，屬溫帶季風氣候區，戴著口罩漫步森林步道，也不會覺得悶熱不舒服，萬頃杉林與美麗吊橋小溪，等著旅客來享受芬多精。

因應疫情，南投杉林溪森林生態度假園區目前每日管制入園最多2,000人，KLOOK也獨家獲得官方授權，旅客只要透過KLOOK平台預訂入園門票並且選定日期，訂單一經確認即預約完成，無需親自到現場排隊購票，也降低了園區門口卻因為人流管制而無法入園的風險。

拍美照散散心，藍天白雲和綠油油的大草原

在家裡兩個月是否懷念起那一片綠油油的大草原，好想在草地翻滾奔跑放風嗎？農場與生態園區因為佔地遼闊，也是微解封後出門踏青的熱門選擇；旅客可以前往「南投清境農場青青草原」享受大片草原，或漫步北歐風情的小瑞士花園、遠眺中央山脈群峰，還能看看可愛的綿羊秀療癒一下。

想要一解居家防疫兩個月都沒有美照可以發的苦惱，推薦到新竹「小森之歌」園區，有超浪漫落羽松大道，還有白色教堂、LOVE造景、噴泉池塘等超好拍的造景，不過記得拍照還是要戴上口罩；此外也能來到熱情的南台灣墾丁「墾丁墾草趣草食生態園區」與羊駝、梅花鹿、努比亞羊、麝香、德國豬、刺蝟等多種可愛動物互動，是親子活動的首選；喜愛賞花的旅客，也可以參加一日遊專車接送前往「武陵農場森呼吸」，在夏季繡球花爆開的季節，沈浸充滿浪漫氣息的花花世界。

出海賞鯨豚釣飛魚，不下水也能親近海洋

7月雖然與下水的海上活動都無緣了，不過喜愛大海的旅客先不要難過，還是可以透過搭船出海近距離接觸大海，前往花蓮參加「多羅滿賞鯨之旅」乘船出海，跟著當地漁民導遊前往最佳賞鯨點，近距離觀賞座頭鯨、虎鯨、抹香鯨、偽虎鯨與小虎鯨等海洋生物，到了夜晚也能到石梯坪來場夜間探險「出海釣飛魚、魷魚」，體驗東海岸的船上夜生活，在繁星點綴的夜空下以撈網及特殊釣具釣飛魚、魷魚，特過實際體驗認識傳統漁撈文化，雖然不能下水還是能感受海洋的魅力。