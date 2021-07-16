貨櫃輪運價漲幅擴大 SCFI指數衝破4千點

貨櫃輪運價本周漲幅擴大，根據16日公布最新一期出爐的SCFI貨櫃運價指數衝破4千點大關，達4054.42點，較前一周的3,932.25點，上漲122.07點，漲幅3.1%，看到上周漲幅僅0.69%，認為市場要回檔的恐怕要失望了；本周漲幅加大，上周終結連13漲的歐洲線，再度創新高，遠東-美東連15周創新高。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7023美元，上一周僅下滑45美元，跌幅0.6%，本周立即把上周跌幅收斂起來，還再創新高，每20呎櫃租金價格來到7023美元，上漲282元，漲幅4.1%。

遠東到地中海運價其實也是連續15周創新高，每TEU（20呎櫃）達6893美元，較前一周上漲147美元，漲幅達2.1%。