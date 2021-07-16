新北市確診案例又見雙位數 侯友宜：感染源均掌握

新北市今（16）日感染本土案例為11人，再度回到雙位數。新北市長侯友宜表示，有三案是解隔後的陰轉陽，部分是居家隔離確診，因此感染源都有所掌握。至於是否可能在7月26日解封，他則說，面對疫情瞬息萬變，還有十天仍要戒慎恐懼。

高雄市長陳其邁表示，高雄已經安全，只要等雙北清零才算是台灣兩個月內有控制好疫情。新北市副發言人戴湘儀表示，新北市府所有同仁每天都在努力做好防疫，都堅守崗位來控制疫情，「現在應該要把自己工作好好做好比較重要，大家一起加油團結防疫，讓所有民眾可以早日回到正常生活。」

而新北市接下來五天內將會19萬人來施打疫苗，平均一天不到3.8萬，與之前新北市所說的一天可接種5.8萬人有落差，是否有辦法在7月底是否能達到國人25%接種率有信心？

新北市副市長劉和然表示，今天到21號所施打的對象是由中央所推出的「唐鳳系統」，經過意願登記、簡訊通知、預約接種才達到今天的接種疫苗。他說明，簡訊通知完，國人可以自行選擇登記施打地點，未必會選擇在新北施打，以這樣量能來看可惜一點，後續會跟中央聯繫來看如何改進。

至於國人25%疫苗覆蓋率，劉和然說，新北市目前有402.4萬位市民，四分之一約100萬6,000位左右，目前這個數字沒有達到。他補充，以全國人數2,355萬計算，至少要達到590萬，能不能盡快達到590萬有賴於疫苗有沒有那麼大的數量配到各個城市去，以及有效益讓各城市來施打。

而媒體追問，65歲以上接種率、單劑AZ疫苗及莫德納疫苗接種率共多少人，中央配送劑量及剩餘量還有多少？劉和然說，目前已經打到第七類，如果每個類別施打人數做細部報告，應該不是市民朋友關心，並說會後將會提供更詳細數字。

但劉和然指出兩項數據，第一波75歲以上長者施打AZ疫苗，新北約21.5萬人，施打人數8.6萬，施打率約40%；65歲到74歲，約45萬人，昨日施打人數為31萬人，施打率約69%。他認為，市民對兩種疫苗接受度不同，認為中央應該要再說明德更清楚。

而最近劉和然在記者會上多次重砲中央，被認為是與侯友宜分工擔任「黑白臉」。劉和然笑說，「我的臉也應該沒有這麼黑」，表示市長都有充分授權，也提醒他是事務官出身，為國家努力做事，發現問題該說就說，但絕對不能亂講跟亂批評。劉最後說，疫情其實不用發生，「看在眼裡，感受在心裡非常難過」，如果講話太直接也請多包涵。