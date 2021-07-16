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日本職棒全明星賽來囉 台灣運彩提供單場投注

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣運彩日本職棒全明星賽投注賠率。圖／台灣運彩提供
台灣運彩日本職棒全明星賽投注賠率。圖／台灣運彩提供

台灣運彩公司今（16）日表示，日本職棒全明星賽首戰7月16日下午5點將在將在西武巨蛋舉行，由中央聯盟明星隊對抗太平洋聯盟明星隊，來自台灣的兩位好手西武吳念庭及樂天宋家豪雙雙入選，台灣運彩已提供單場投注與八種投注玩法，包括不讓分、讓分、大小（總分、主／客隊大小）、單雙、勝分差與第一局不讓分。

7月16至17日，消費者可以「防疫微投注」，在家宅看日本職棒全明星賽。

吳念庭是繼2014年日本火腿鬥士的陽岱鋼後，有台灣選手再度以野手身份入選明星賽。吳念庭上半季屢屢在得點圈有人時替球隊建功，被封為「得點圈之鬼」；宋家豪與終結者松井裕樹組成樂天超強的勝利方程式，兩位雙雙入圍明星賽，讓本屆賽事更增添台味。

今天的首場明星賽，吳念庭可能有機會先發，台灣運彩提供的不讓分玩法賠率，央聯明星隊1.95倍、洋聯明星隊1.55倍；大小（總分）分值設在8.5分，大1.85倍、小1.65倍。

有關賠率及玩法，請上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。

日本火腿 西武 職棒

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