搶微解封商機 微風超市法國周登場

微風超市為了搶近期微解封商機，即日起至7月27日，舉辦「法國周」迎客，準備超過上百種法國進口商品。

近年微風超市提出「歐洲放暑假」概念，整合獨家進口法國、義大利等商品。去年以普羅旺斯為主題，今年更將觸角延續到「蔚藍海岸」，聚焦地區做深度的提案。

微風超市特別由行政主廚端出獨家私房料理「普羅旺斯風-法式羊排」、「蔚藍海岸的夏日」以及「馬賽魚湯」，相關料理頂級食材更祭出8折起有感優惠，要讓顧客在家就可以品嚐到道地米其林法式料理。

獨家私房法國料理「普羅旺斯風-法式羊排」，嚴選米其林主廚選用「頂級TE MANA羊排」，並由超市行政主廚提供料理食譜，傳授顧客從食材挑選準備到料理火候的控制，完整呈現法式風味的精髓。

再以「蔚藍海岸的夏日」的主題料理，融合蔚藍海岸夏日，恣意綻放、無不可能的概念，匯集「薩瓦艾塔曼起司」、「白酒哈克雷起司」、「JURA傑柯藍紋起司」等五大法國頂級AOP起司，搭配上當季葡萄，再以橄欖木容器裝盛，呈現出法國餐桌日常，瞬間猶如置身法國蔚藍海岸。

Breeze Super微風超市表示，因應疫情下的新生活方式，「宅家米其林防疫樂料理」陸續提供消費者整合提案。

在為期14天的「法國週」，除了經典排餐，「普羅旺斯燉菜」、「經典法國三明治」、「盛夏時光-尼斯沙拉」等都是主打推薦，希望傳達給顧客是從早餐、早午餐，都可以把法國餐桌的日常搬到家裡，讓消費者在疫情期間，直接感受歐洲美食。