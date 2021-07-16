DHL研究顯示：亞洲青年越來越擔心找工作

為紀念今年聯合國世界青年技能日 (World Youth Skills Day)，全球物流供應商德國郵政DPDHL集團 (DPDHL Group)公佈首次研究亞太地區青年就業能力的重要成果。

DPDHL集團永續發展溝通暨專案副總裁Christoph Selig表示：「隨著亞太地區大多數經濟體持續與不同的Covid-19疫情浪潮抗爭，儘管隨著疫苗的供應，疫情開始消退，就業不確定性與不安全感相當顯著。雖然這不可避免地影響到許多產業的企業招聘計劃，但感到振奮的是看見青年們認知未來的挑戰，卻仍然對自己在完成學業後獲得工作的能力持樂觀的心態。」

研究發現，超過90%的青年表示對找到工作的能力感到「焦慮」或「非常焦慮」，近95%的青年承認Covid-19疫情影響求職過程。儘管如此，這些年輕人仍保有自信與樂觀心態，88%的青年相信他們已準備好進入就業市場，超過70%的青年期望在完成學業後不到六個月內找到一份工作。

在評估職位時，工作中的「學習和接受挑戰的機會」在考慮的因素中名列前茅，緊隨其後的是「工作保障」，近20%的受訪者表示「工作保障」至關重要。不出所料，大約38%的受訪青年認為實習等傳統方式有助於找到工作，儘管導師和教師的建議亦被認為關鍵的助因。線上求職平台雖然普遍被視為最沒有助益的管道，僅是因為缺乏個人人脈可作為實習或聯繫人驗證使用。

超過360名青年認為，作為護士或醫生等醫療保健專業人員，無疑是最能抵禦經濟衰退的職業，主要是受到這些前線人員在全球Covid-19疫情爆發以來，所扮演的關鍵角色之影響，而教育或政府部門的工作則名列第二。有趣的是，當被問及對第一份工作的偏好時，超過20%的受訪者選擇創業，選擇醫療保健則為14%。事實上，教育、餐飲/旅遊業和創業列在行業偏好排名前三名，醫療保健則排在第四名。

SOS兒童村企業合作經理Susanne Novotny表示：「剛踏入職場的年輕人目睹了一場前所未有的危機，這將影響他們對職場世界的看法。因此，大多數人認為醫療保健行業在某種程度上可以抵禦經濟衰退，並不是件怪事，但同樣，大多數年輕人可能更願意自行創業，以便更佳管控自己的生活、事業和命運。總之，看到年輕人的創業精神感到鼓舞人心，他們獲得GoTeach創業培訓的大力支持，進而訓練如何創業和經營自己的企業。」

除了技術和職業技能之外，45%的受訪者認為人際溝通是關鍵技能，30%的受訪者認為語言能力與獲得工作有關。

全民教育企業合作主管Pablo Millanes表示：「我們的GoTeach輔導計劃宗旨是在瞬息萬變的世界中為年輕人提供發揮其潛能所需的廣泛知識和技能，我們將持續與DHL密切合作，使我們的活動隨著世界的發展更趨完善。例如，去年疫情發生時，我們將所有的 GoTeach 活動移轉至網路上，初期具有挑戰性，但為世界各地的志工提供許多的參與機會。

2014年由聯合國制定的世界青年技能日，為青年人、技術和職業教育與培訓機構以及公私營部門利益攸關方，在提供青年人就業、體面工作和創業技能方面，提供認可及慶祝其重要性的機會。今年的主題是「韌性青年的技能」。

GoTeach 是一項環境、社會和治理 (ESG) 倡議，其歷史可追溯至 2009 年，旨在提升年輕人的就業能力，特別是那些因社會動蕩、貧困和/或失去家庭，而處於社會經濟背景弱勢的年輕人。迄今為止，來自60多個國家的DPDHL集團志工貢獻時間和精力，透過GoTeach幫助年輕人。在亞太地區，2020年超過600多名DHL志工舉辦多項活動，包括輔導、職業技能培訓、簡歷寫作、實習和青年營，使整個亞太區的年輕人受益。

這項為期三周的線上研究獲得近950份回覆，來自柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、斯裡蘭卡、泰國和越南等七個國家的15歲以上年輕人。