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疫情之下失業潮 北市全額補助職訓課程不停歇

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市職能發展學院110年公務委外辦理職能培育課程，歡迎踴躍參加。 圖/北市勞動局提供
北市職能發展學院110年公務委外辦理職能培育課程，歡迎踴躍參加。 圖/北市勞動局提供

新冠肺炎肆虐全球逾一年，各行各業受挫，失業人數激增，中央宣布全國三級警戒延長至7月26日，但北市職能發展學院針對失(待)業民眾，推出的職前訓練課程仍不停歇，北市勞動局局長陳信瑜表示，7、8、9月都將開放資訊科技類課程，並已接受報名，政府也會補助全額訓練費用，助民眾增加職場競爭力。

陳信瑜指出，疫情之下，人們生活型態與產業結構都跟著改變，包括遠距需求、雲端運算等科技，被廣泛運用，各種資訊科技類，如人工智慧、大數據等發展，都隨之衍生出更多新的工作機會。

陳信瑜說，為協助民眾提升個人專業技能，增加職場競爭力，職能發展學院今年委外辦理各類資訊科技類職前訓練課程，提供失(待)業民眾培養一技之長，多元豐富的職訓課程能滿足民眾的學習需求，且失(待)業民眾將由政府補助全額訓練費用，詳情可上「台灣就業通」網站查詢。

目前7月預計開班「電腦會計稅務人員班」；8月預計開班「程式設計師班–人工智慧班」、「大數據分析培育班」；9月預計開班「RWD響應式網頁設計班」、「網頁設計行銷班」，都已開始接受報名。

陳信瑜強調，在這個非常時期，不論是職場老將，還是即將畢業的新鮮人，都可能面臨被迫失業、轉換職場跑道或求職艱困，面對求職困境，別心慌別沮喪，應該化危機為轉機。

「把握職訓機會，踴躍報名參加！」陳信瑜說，在求職及等候就業的期間，可選擇尋求政府的就業服務管道協助，參加失(待)業者職前訓練課程，透過經由每週五天、每天至少六小時紮實的職訓課程，提升自己未來在職場的價值。

職場 求職

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