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鳳凰：國內市場盼7/26後降級 海外旅遊以關島最熱

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

鳳凰（5706）今（16）日召開股東會，會中通過去年財報與盈餘分派案。鳳凰表示，根據國內公衛專家及衛服部指出，今年第4季至明年年初，有望解除出入境旅遊限制，公司將持續盤點各路線資源，並規劃適當產品，為市場反彈做準備。

鳳凰總經理卞傑民表示，在政府禁令下，目前旅行社皆仍是暫停組團出國旅遊，只能提供「機加酒」的銷售，海外現以關島最熱，估第3季可帶來數百萬營收貢獻，另外，歐洲多國取消台灣旅遊限制入境政策，鳳凰也提前佈署。國內市場部分，雖然「微解封」放寬九人以下旅行，但民眾普遍仍觀望，期待7月26日後能解封，為業績帶來活水。

鳳凰表示，歐洲國家陸續解封，也放寬非歐盟國家旅客入境的旅遊限制，且不需要入境隔離14天，不過因台灣旅客返台後仍需隔離14天，因此目前需求並不熱絡。惟隨著全球疫苗持續施打，公司也進行超前部署，一旦政策解禁，將規劃疫後小團體 mini tour（6人左右）的產品包裝。也規劃2022年寒假過年與春季賞花精選升等飯店預定中。

在國旅方面，要看7月26日後是否能順利降級，目前已提前規劃離島、花東和部落的深度旅遊，並以4-6人的小團體為主。由於8月適逢暑假，若政策放寬相關規定亦有利國旅表現。

不過，整體而言，旅行社仍受疫情影響，出入境旅遊被防疫政策限制，導致旅遊業者營收如斷崖式下滑，鳳凰表示，目前只能撙節開支、調整人力配置，以因應困境，此外，也已向政府申請紓困補助。

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