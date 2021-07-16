長榮航股東會通過不發放股利 3架新貨機Q4陸續交付

長榮航（2618）今（16）日股東會，董事長林寶水表示，去年全球航空產業在嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，炎口運面臨嚴峻挑戰，客運需求驟降，貨運受大量客運航班停航影響，艙位供需失衡，航空貨運逆勢價量齊揚，但貨運收入仍無法彌補客運收入損失，109年全年營收796億元，客運營收245億元，貨運營收500億元創下歷史新高。

航空貨運方面，隨著歐美逐步解封，各國重啟經濟活動，加上第4季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，將推升航空貨運市場需求。此外，下半年隨3架777F貨機陸續交機，公司貨運運能將維持成長；因應市場供需，將機動增飛客機載貨航班及調整貨機航線，以優化航網，提升效益。

為滿足這波貨運熱潮，長榮航已於去年與波音達成協議，除遞延部份尚未交付787-10新機交期，並變更其中7架之機型為3架777F貨機及4架787-9客機。目前787客機預計由2022年延後至2023年交付完成，3架777F貨機則由2022年提前至今年10月、11月及12月可交機。

長榮航表示，對第4季客運看法抱持審慎的態度，將隨時注意各國疫苗施打進程及解封動態，做好客運復甦的準備。疫情延燒至今，在歐美國家因加速施打疫苗，逐步邁向解封之際，因全球疫苗資源分配不均，亞洲大部分國家仍面臨疫苗短缺、邊境管制及入境隔離限制，解除之日尚不可期，加上病毒不斷變種，疫苗保護力備受考驗，客運復原之路仍是崎嶇。

在後疫情時代，航空業如何面對重啟的挑戰則是另一個客題。林寶水表示，由於此次疫情衝擊層面大、影響時間久，根據國際航空運輸協會預估，全球航空客運量要到2023年才會恢復到疫情前水準，因此客運復甦之路仍漫長。

針對疫後市場，長榮航將視全球解封程度，依照各國邊境管制規定、航線特性及商務交流復甦情況，彈性調度機隊，漸進式加密骨幹航線，並逐步恢復旅遊航線。

面對重啟的挑戰，公司將兼顧防疫及服務溫度，以加速數位轉型、提升服務價值及安心客艙環境，提供旅客安心及舒適的飛行旅程。