台股基金表現旺 富蘭克林華美投信：科技股將轉強

全球資金行情，加上聯準會預計2023年才會進入升息循環，資金仍持續投入股票市場，爭取較高報酬機會，台灣股票市場因科技產業表現亮眼，自去年第2季一路向上。富蘭克林華美投信表示，短線上，台灣經濟復甦持續，儘管有變種病毒影響，但不減經濟正成長，上半年傳產類股表現火紅，下半年科技股有機會因旺季來臨轉強，建議持續投資台股基金。

儘管目前全球因為新冠病毒變異株Delta病毒肆虐，各地又傳出疫情升溫，但富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄說，目前台灣市場疫情有逐漸趨緩，加上台灣經濟成長率GDP靠進出口產業，儘管疫情發生，但台灣第2季的GDP應不至於小於0落入負成長。

從產業面來看，周書玄分析，觀察客戶存貨與未交貨訂單缺口開始收斂，但存貨仍偏低，加上零售存銷比處於歷史低水位，故顯示未來庫存回補力道強勁，銷售出貨應不至於降低。

再者，自2017年起，有美中貿易戰對立的情況發生後，觀察其狀況仍有利台灣各產業出口比重上升、受惠國際上轉單效應發酵後，有利台灣產業出口成長。

周書玄表示，市場短期資金操作雖偏向航運、鋼鐵、塑化與金融等類股，主因在於產能供給瓶頸與國際運輸出現問題，但下半年科技旺季來臨，看好第2季已經整理過的電子股，例如，科技上游半導體、車用電子、雲端網通與Apple手機概念股；此外，針對解封後，終端消費復甦的概念如:餐廳、戶外休閒器材、汽車類、觀光旅遊等，預期皆可望逐漸改善。