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中鋼8月將以平盤訂價 穩定國內鋼市供料順暢

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
中鋼為穩定鋼市，8月盤價以平盤訂價。圖／中鋼提供
中鋼為穩定鋼市，8月盤價以平盤訂價。圖／中鋼提供

國內鋼市近來屢爆囤貨哄抬價格情形，工具機產業需料孔急，擔任台灣鋼鐵公會理事長的中鋼董事長翁朝棟昨偕經濟部工業局長呂正華、財團法人精密機械中心總經理賴永祥等人連袂拜訪工具機公會理事長許文憲等人進一步溝通交流，會中達成共識，由中鋼透過調節內外銷比重及廠內生產計畫等方式，協助穩定國內鋼鐵需求及供料順暢。

包括鋼鐵公會、工具機公會及中鋼已建立溝通交流平台，同意未來若有需料孔急狀況，可透過此一平台協調處理，此外工具機業者所需鋼材都需經加工後才能使用，國內鋼鐵產業上中下游彼此都應互相尊重，體諒既有的供應鏈體系，共存共榮。

中鋼今天也召開8月份內銷月盤鋼品盤價會議，審酌國內鋼市仍受新冠疫情影響，應力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，並考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，因此8月份盤價皆以穩健平盤訂價，協助業者放心接單。

中鋼表示，近期煉鋼原物料價格持續飆漲，鐵礦砂及強冶金煤價格雙雙突破每噸200美元，其中強冶金煤價格更較今年初倍增，副原料合金鐵成本如高碳錳鐵也大漲5成，鋼廠煉鋼成本不斷攀升。第3季是鋼鐵業傳統淡季，歐洲市場呈現高檔震盪，亞洲鋼價短期回檔修正後，大陸期現貨同步反彈走揚，因此寶鋼8月份平盤開出，以落實保供穩價政策，國內用鋼產業也應共同維繫市場成長動能及健全產銷秩序，珍惜鋼價平穩契機。

中鋼 鋼鐵

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