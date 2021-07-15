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ANA推「Face Express」實現人臉辨識登機技術

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
ANA （全日本空輸株式会社）將於日本成田國際機場出發的國際線航班上，實施人臉辨識技術的新登機手續「Face Express」。 圖/ANA提供
ANA （全日本空輸株式会社）將於日本成田國際機場出發的國際線航班上，實施人臉辨識技術的新登機手續「Face Express」。 圖/ANA提供

ANA （全日本空輸株式会社）將於日本成田國際機場出發的國際線航班上，實施人臉辨識技術的新登機手續「Face Express」。因應旅客對「非面對、非接觸」的需求增加，同時，此技術能簡化登機作業讓搭機手續更順暢，且能提供給旅客更安心、更安全的空中之旅。

ANA上席執行董事要海昌樹表示，「在過去一年裡，ANA 採取了一系列防疫措施以維護旅客的健康及安全，且增加旅行的便利性。隨著我們持續努力研究新方式以改善旅客搭機的體驗，Face Express 成為我們如何利用最新創新科技，以協助旅客安全搭機的一項創舉。」

使用 Face Express 人臉辨識系統，旅客可在成田機場的自助行李託運機辦理手續時，建置臉部照片，無須提出登機證或護照，即可通過安全檢查處及登機門。Face Express 人臉辨識是 ANA Care Promise 的一環。ANA 承諾以創新科技簡化旅行程序，同時提高旅客的防疫安全及更勝以往的飛行體驗。

(1) 實施日：2021 年 7 月 19 日起

(2)適用航班：NH180 東京成田機場出發飛往墨西哥城 (每日 16:40 起飛)

(3) Face Express 人臉辨識實施範圍：

成田國際機場第一航廈 南翼

自助行李託運機：C 區

安全檢查處：中央口入口

登機門：51-57A 登機門

機場 日本

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