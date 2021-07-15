陽明現增價高於市價 台驊證實放棄認購
台驊（2636）今（15）日表示，不參與陽明現金增資認購。但因為陽明（2609）的增資案已經認購完成，所以對於市場信心影響有限。
元大證為陽明110年度現金增資案主辦承銷商，今天與其他協辦承銷商共同完成本次增資案，本次增資新股7月20日上市掛牌。
台驊表示，原本在6月29日公告，董事會決議計畫參與陽明海運110年度現金增資發行新股，董事會授權董事長顏益財在不超過新台幣10億元額度內，依據市場情況去評估，參與此次的陽明海運詢價圈購乙事。
公司表示，考量到原本就有不少陽明持股，也都一直持有，這次陽明海運現金增資認購價格182元，高於繳款日7月15日的市場價格，由於台驊不能臆測未來股價波動，為保障股東權益，決議不參與本次陽明海運現金增資認購。
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