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基亞自體NK細胞治療計畫 衛福部核准

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

基亞（3176）今（15）日公告，衛福部核准公司與臺北醫學大學附設醫院合作的自體NK（Magicell-NK）細胞治療計畫。

基亞指出，公司GTP實驗室之細胞製備場所，是為臺北醫學大學附設醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法）規定，向衛生福利部申請自體自然殺手細胞NK cell治療實體癌第四期之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，7月15日接獲衛福部函覆認可本公司GTP實驗室之細胞製備場所，符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。

基亞指出，臺北醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項，包括：A.細胞治療技術項目：自體自然殺手細胞NK cell；B.適應症：第四期實體癌；肺癌、乳癌、胰臟癌、攝護腺癌、結腸直腸癌、胃癌、腦癌；C.細胞製備場所：基亞生技細胞製備工廠；D.效期自110年07月15日至112年02月02日止。

截至目前為止，基亞的自體自然殺手細胞治療技術計畫申請案已獲核准之醫療院所，包括義大癌治療醫院、花蓮慈濟醫院、柳營奇美醫院、大里仁愛醫院、彰化基督教醫院、新光醫院、恩主公醫院及中心綜合醫院等。

基亞生 衛福部

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