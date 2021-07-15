台德航空服務協議簽署 擴增客運及貨運容量

超商無人店短期內仍在實驗階段，但追求科技應用，7-ELEVEN、全家、萊爾富等業者引進強調智能的自動販賣機，作為門市的補給填補商圈空缺，且在疫情期間減少過多非必要接觸，業績表現異軍突起。 過去幾年，超商強調科技化，民眾不禁想像，如果科技發展到極致，未來就能出現無人商店，但業者認為，台灣地狹人稠，加上民眾習慣人與人之間有溫度的服務，短期內不會大規模開出無人店。

2021-07-15 17:18