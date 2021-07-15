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台德航空服務協議簽署 擴增客運及貨運容量

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

交通部今（15）日指出，台灣、德國雙方今日簽署「台德航空服務協議」，未來台德間的客運容量班次，由現行每周七班增為每周11班，貨運容量班次由現行每周三班，增為每周五班，且新增第五航權。

交通部表示，「台德航空服務協議」由駐德國臺北代表處大使謝志偉，與德國在台協會代表王子陶（Thomas Prinz）辦理異地簽署，雙方7月15日完成視訊簽署儀式，交通部長王國材蒞臨觀禮。

交通部說明，此協議取代雙方前於2001年簽署，並於2003年及2005年兩度修訂之航約，強化兩國空運友好關係。

交通部表示，本次協議簽署後，客運容量班次由現行每周七班增為每周11班，貨運容量班次由現行每周三班，增為每周五班，且新增第五航權，有助於航空公司開闢德國其他航點之新航線。

交通部說明，另外，本次簽署的協議內容包括定義、指定及營運許可、航空安全、航空保安、使用費、公平競爭、運價、商業機會等共計18條，整體架構更加完整。

交通部表示，自2020年全球爆發新冠肺炎疫情以來，全球航空產業深受衝擊，疫情前中華航空公司飛航桃園-法蘭克福客運定期航線每周七班，平均載客率約八成。

交通部說明，此次客運及貨運容量擴增，為後疫情時代台德間航空產業及空運市場的復甦帶來動能，將可提升民眾往返兩國之旅運便利性，並進一步助益雙邊經貿發展及觀光文化交流。

德國

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