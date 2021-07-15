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華上生醫16日停牌 外界預料新藥將解盲

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃新兵華上生醫（7427）15日公告，將在明（16）日停牌。外界預期，該公司停牌理由應與公司新藥解盲有關。

華上生醫今年7月8日掛牌，公司成立於2013年4月，實收資本額2.25億元，公司主要研發產品為多個口服抗癌標靶新藥，包括有表觀遺傳調控劑、表觀免疫調控劑，以及腫瘤微環境調控劑等抗癌新藥的開發，用於治療復發或難治外周T細胞淋巴癌、晚期乳癌、晚期大腸/直腸癌、晚期非小細胞肺癌等，專利佈局全球。

華上生醫發展進度最快的新成分新藥剋癌達/剋必達(Kepida)，2020年2月經食品藥物管理署（TFDA）核准，可用於治療復發或難治外周T細胞淋巴癌（PTCL, Peripheral T-cell lymphoma）恩慈治療，幫助30幾位台灣病患，由於療效顯著，多位病患已經使用恩慈治療超過一年時間，截至現在，仍有多位病患獲得治療效益持續使用。

2021年4月，華上生醫已經向TFDA申請剋必達治療復發或難治外周T細胞淋巴癌的新藥查驗登記。

解盲

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