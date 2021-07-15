超狂工作！日本玩一整年 還有千萬日圓補助

日本住宅建造界的領航者「積水住宅株式會社(sekisui House)」宣布，為鼓勵日本旅遊以及振興鄉村經濟，並宣傳日本秘境觀光景點的深度旅遊，將自2022年4月起，為「萬豪萬楓酒店(Fairfield BY MARRIOTT)」旗下的道之驛系列旅館推出「TRIP BASE STYLE旅遊大使企劃」並招募旅遊大使，只要年滿20歲，不論國籍，皆可上網報名，積水住宅亦將贊助旅遊大使1,000萬日幣補助經費，展開為期一年的日本旅遊。

招募活動即日起至台灣時間2021年9月30日晚上10時59分止，超狂工作等你來挑戰。報名及活動詳情可參閱活動網站(僅有英日語版本)歡迎民眾以日文或英文參加招募！

「積水住宅」為鼓勵日本旅遊以及振興鄉村經濟，並宣傳日本秘境觀光景點的深度旅遊，於2020年與萬豪國際集團開啟「Trip Base」創新合作企劃，宣布將於2022年4月起，為萬豪萬楓酒店旗下的道之驛系列旅館推出「TRIP BASE STYLE旅遊大使企劃」。

「TRIP BASE STYLE」提倡以「道之驛」為旅遊重心，沿著公路展開深度的探索旅程。日文的「道之驛」意為「公路休息站」，與台灣相同，日本的「道之驛」也饒富在地特色，遊客可透過入住臨近「道之驛」的萬豪萬楓酒店，參與臨近區域的體驗活動或祭典，展開一場悠閒的未知之旅。

「TRIP BASE STYLE旅遊大使」將實踐「TRIP BASE STYLE」的旅遊風格，展開為期一年的日本深度之旅，積水住宅將自2022年4月起，提供旅遊大使一年1,000萬日幣的補助，旅遊大使可在一年期間自由入住萬豪萬楓酒店旗下的道之驛系列旅館，盡情享受不凡的旅遊體驗，而旅遊大使唯一的工作，除了盡情享受旅程外，也需在社群媒體上分享自身的旅遊經驗及冒險歷程，以社群影響力及創意宣傳日本鄉村的旅遊魅力。

「TRIP BASE STYLE旅遊大使企劃」目前已在網路上展開招募，應徵者須年滿20歲，不論國籍，對於日本和旅遊懷抱熱情及熱愛自然環境，並能遵守防疫相關規定。居住國外者需持有日本的有效簽證，或居住於日本的外國人也符合申請資格。應徵者須擁有Twitter或Instagram帳號，於Twitter或Instagram發布貼文，並於貼文中說明成為「TRIP BASE STYLE旅遊大使」後的行程規劃，同時Hashtag標註#MyTripBaseStyle。標註Hashtag的報名貼文，以及應徵者的日常貼文，都將被納入選拔過程的評比項目。更棒的是，如情況允許，旅遊大使在參與本企劃的過程中，雖然人在日本，也可以遠端方式持續進行原有工作。

「TRIP BASE STYLE旅遊大使」將自行規劃冒險之旅，造訪「道之驛」附近區域獨有的人文地景、特色美食和觀光景點，並有機會學習使用當地食材做出新的美食佳餚、與當地的農夫一起種稻，或參加當地的節日慶典。旅遊大使在鄉村旅遊期間將居住在萬豪萬楓酒店，以隨意自在的步調，漫遊在各地的道之驛旅館，發掘日本美麗秘境中不為人知的風景。