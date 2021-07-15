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Airbnb 攜頂尖選手 推逾200項奧運線上體驗

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
全球獨家！奧運期間開箱NBA傳奇球星Scottie Pippen家。 圖／Airbnb 提供
全球獨家！奧運期間開箱NBA傳奇球星Scottie Pippen家。 圖／Airbnb 提供

東京奧運倒數計時！受疫情影響，為彌補全球觀眾無法親臨東京觀戰、為喜愛的運動員加油的遺憾，全球多元旅宿平台 Airbnb 宣布和國際奧林匹克委員會 （IOC） 、國際帕拉林匹克委員會 （IPC）合作，在奧運期間展開特別計劃，推出超過 200 項由全球頂尖運動員主持的線上體驗，向大眾分享他們對運動的熱情。

同時，Airbnb 也與日本志工支援基金會（Nippon Foundation Volunteer Support Center）合作，推出一系列免費的線上體驗，在奧運志工的帶領之下，旅客們能展開奧運場館巡禮、深入瞭解日本文化，並體驗來自日本在地志工的待客之道。此外，Airbnb 更獨家邀請兩屆奧運金牌得主和六屆 NBA 冠軍 Scottie Pippen 開放位於芝加哥的家，幸運的美國球迷可在金牌得主家線上觀賞精彩賽事，以別開生面的方式參與奧運。

Airbnb 實現球迷追星夢 明星運動員互動零距離

Airbnb 和國際奧林匹克委員會 （IOC） 、國際帕拉林匹克委員會 （IPC）所舉辦的奧運線上體驗，由現役運動員和退役體育英雄共同主持，包含兩屆世界衝浪冠軍 John Florence、2016 年奧運鐵人三項銀牌得主 Jonny Brownlee、2016 年奧運競技帆船金牌得主 Hannah Mills、英國 2020 年奧運游泳項目代表選手 Alice Dearing 和 2016 年夏季帕運短跑金牌冠軍 Jonnie Peacock 等，旅客們只要參加 Airbnb 線上體驗，全球頂尖運動員便集結到螢幕前與您相會。

此外，旅客還可以直接與傳奇運動員像是有「天下第二人」稱號的 NBA 頂尖球員 Scottie Pippen 、「大鳥」Larry Bird 及被封為 NBA 「四大中鋒」之一的 Patrick Ewing 線上相見；男子 400 公尺接力世界紀錄保持人 Michael Johnson、兩屆奧運女足金牌 Brandi Chastain 也將加入線上體驗的互動行列。旅客們甚至可以在奧運獎牌得主和內部人士的帶領之下，線上探索東京奧運場館。

與奧運志工同遊東奧賽事場館與城市

Airbnb 與日本志工支援基金會的一系列線上體驗將由當地的體驗達人們主持，帶領旅客走入奧運賽事進行的所在城市與場館，深入了解其文化與歷史。旅客們能在線上體驗過程中深度感受日式待客之道，包括瀏覽帕奧馬拉松路線、親臨福島縣營吾妻球場等，線上體驗地點遍及宮城、福島、橫濱、靜岡與東京，正在規劃疫後日本感謝之旅的台灣遊客們不妨先以線上體驗預習暖身，筆記夢想景點與體驗，疫後馬上出發。

Airbnb 全球待客長（Global Head of Hosting）Catherine Powell 表示，「由於今年奧運會的觀看情況與以往不同，觀眾正在尋找新的方式來支持 2020 年東京奧運和帕運的參賽選手。Airbnb 致力於創造有助於人與人之間互動連結的獨特體驗，奧運和帕運選手共同集結的線上體驗，讓運動迷們能用前所未有的方式貼近他們心中的英雄。與全球 200 多名頂尖運動員近距離接觸，民眾能以線上互動體驗，另類親身參與和了解奧運會。」

國際奧委會運動員部總監（Director of the Athletes’ Department）Kaveh Mehrabi 表示：「由於全球的運動迷無法親身至現場體驗精彩的東京奧運賽事，我們希望創造一種別具一格的替代方案讓運動員和粉絲們雲端群聚，卻保有身歷其境的『驚奇』和『獨特性』。奧運和帕奧會線上體驗是運動員與粉絲們建立連結並展現支持的絕佳機會，同時也將奧林匹克精神傳遞到世界的各個角落。奧委會致力於賦能運動員，過去一年的線上體驗產生的正面迴響足以證明，提供運動員們舉辦體驗的平台，將帶給他們改變生活的機會」。

國際帕運會總裁 Andrew Parsons 表示：「Airbnb 在去年東京奧運會被推遲時，決定推出奧運和帕運線上體驗，讓許多帕運選手不僅可以與世界各地的人們互動、分享對運動的熱情，也使他們在沒有比賽的情況下，提供了寶貴的收入來源。史上最重要的帕運會即將舉行，我很高興在 Airbnb 線上體驗平台上看到這麼多帕運選手們共襄盛舉，尤其是來自難民帕運會的傑出運動員。我鼓勵人們把握這個難得的機會，與運動明星們零距離共賞奧運賽事」。

Airbnb攜手全球頂尖選手推逾200項奧運線上體驗。 圖／Airbnb 提供
Airbnb攜手全球頂尖選手推逾200項奧運線上體驗。 圖／Airbnb 提供

東京奧運 Airbnb

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