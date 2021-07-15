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她經濟催動 消費吹起疫外「微姊風」

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
將頭髮放入全自動捲髮器，即可自動捲出浪漫美髮造型。 圖／486團購提供
將頭髮放入全自動捲髮器，即可自動捲出浪漫美髮造型。 圖／486團購提供

疫情微解封，許多企業紛紛宣布回到辦公室上班，但出門在外口罩還是要隨時戴好。根據觀察，受到日常配戴口罩的影響，女性消費者轉而特別注重髮型和身體肌膚、香氛氣味。486團購指出，全自動捲髮器、護髮塑型吹風機等造型產品、香水精油及肌膚呵護產品銷量較上個月成長2成，以30歲至55歲職業女性為主要消費族群。

486團購分析，平台主力女性消費族群多具消費預算掌控權並樂於寵愛自己，購買美髮造型產品傾向外觀時尚、複合功能、省時好操作、輕巧便攜等特點。由於需長時間配戴口罩，或迎接已成常態的視訊會議、線上面試，整潔、精神的髮型成為展現自我態度的關鍵。不須專業技巧的沙宣全自動捲髮器即符合「零技巧快速整髮」的訴求，無線輕巧設計可隨身攜帶、隨時操作，將頭髮一搓搓放入即自動完成捲度，加熱捲心設計為內包式還可避免燙傷，廣受消費者青睞。

防疫長時間待在冷氣房也促使消費者更注重身體肌膚保養。女性消費者對於肌膚呵護日趨精緻化，對於手肘、膝蓋等小細節亦十分重視。適用各類膚質的紐西蘭麥蘆卡蜂蜜身體磨砂膏和身體乳，在家也可以輕鬆SPA寵愛自己，完成肌膚老廢角質清潔及保濕。

日常配戴口罩省去完成精緻妝容的時間，消費者轉而更重視身上氣味的表現。486團購觀察，平台精選的香水精油隨著微解封銷量也持續上揚，女性消費者選擇用氣味表現自我風格或當天的心情，就有網友反饋指出「身上的氣味就像自己的第二張臉」。呈現出夏季奔放、活力、甜戀感的HARU THE ROOM-Billie‘s Kiss散發黑檸檬獨有的果香，適合展現熱情的女性魅力。

口罩 團購

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