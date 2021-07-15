國光生申請豬疫苗認證許可 預計兩年內上市

國光生（4142）今（15）日表示，子公司夲牧生技與農科院合作開發針對豬的新型次單位多價疫苗，已完成動物疫苗許可證送件，預計一半年至兩年內可上市。這支疫苗主要對抗PCV豬環狀病毒及SEP豬黴漿菌肺炎，由於PCV為亞洲豬隻最主要傳染病，一旦上市成功，將可搶攻亞洲市場上億美元商機。

國光生說明，豬疫病是新興傳染病的源頭，國光決定加速佈局動物疫苗，並在印尼海外建廠計畫規劃動物疫苗生產基地，擴大防疫佈局的同時，也要拓展動物疫苗市場。

國光生表示，夲牧生技為集團旗下動物疫苗事業，鎖定亞洲動物疫苗市場，尤其針對亞洲數量最多、與新興傳染病息息相關的豬隻開發疫苗，首支與農科院共同開發的新型次單位多價疫苗─PCV豬環狀病毒+SEP豬黴漿菌肺炎，7月初完成動物疫苗許可證送件，未來將瞄準台灣、大陸與東協市場。

隨著國光生跨出海外，並要在印尼吉沛經濟特區設廠，除了生產自行開發的人用疫苗、生物製劑及打造海外（ＤＭＯ（委託開發與生產）重鎮，也規劃動物疫苗生產基地，成為集團進入東南亞市場的全方位據點。

根據統計，2020年動物疫苗市場高達91億美元，且市場持續成長。Vetnosis分析跨國動物疫苗的成長幅度，以豬疫苗的400%成長最多，亞洲的豬疫苗2007-2012年成長5.5倍更是表現突出。亞洲豬隻總數超過4億隻，各類上市之豬疫苗種類約有24種，其中第一名就是PCV疫苗，在整個亞洲市場的豬疫苗就佔了43%，約1.69億美元，這也是夲牧生技選定PCV多價疫苗跨入動物疫苗市場的主因。

國光生表示，公司自1965年成立至今，擁有超過50年疫苗經驗，並獲得歐盟EMA PIC/S GMP與美國FDA cGMP認證，其中於人用疫苗累積的量產、品保(ＱＡ)、品管(ＱＣ)、法規(ＲＡ)以及國際經驗，對進入動物疫苗事業可收事半功倍綜效。若能結合國內政府、學研單位成熟之新疫苗技術，加上國光生在疫苗製程開發與國際認證生產系統的經驗，應能在台灣創建國際級新世代動物疫苗公司，揚帆航向南海。