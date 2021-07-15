快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

國光生申請豬疫苗認證許可 預計兩年內上市

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）今（15）日表示，子公司夲牧生技與農科院合作開發針對豬的新型次單位多價疫苗，已完成動物疫苗許可證送件，預計一半年至兩年內可上市。這支疫苗主要對抗PCV豬環狀病毒及SEP豬黴漿菌肺炎，由於PCV為亞洲豬隻最主要傳染病，一旦上市成功，將可搶攻亞洲市場上億美元商機。

國光生說明，豬疫病是新興傳染病的源頭，國光決定加速佈局動物疫苗，並在印尼海外建廠計畫規劃動物疫苗生產基地，擴大防疫佈局的同時，也要拓展動物疫苗市場。

國光生表示，夲牧生技為集團旗下動物疫苗事業，鎖定亞洲動物疫苗市場，尤其針對亞洲數量最多、與新興傳染病息息相關的豬隻開發疫苗，首支與農科院共同開發的新型次單位多價疫苗─PCV豬環狀病毒+SEP豬黴漿菌肺炎，7月初完成動物疫苗許可證送件，未來將瞄準台灣、大陸與東協市場。

隨著國光生跨出海外，並要在印尼吉沛經濟特區設廠，除了生產自行開發的人用疫苗、生物製劑及打造海外（ＤＭＯ（委託開發與生產）重鎮，也規劃動物疫苗生產基地，成為集團進入東南亞市場的全方位據點。

根據統計，2020年動物疫苗市場高達91億美元，且市場持續成長。Vetnosis分析跨國動物疫苗的成長幅度，以豬疫苗的400%成長最多，亞洲的豬疫苗2007-2012年成長5.5倍更是表現突出。亞洲豬隻總數超過4億隻，各類上市之豬疫苗種類約有24種，其中第一名就是PCV疫苗，在整個亞洲市場的豬疫苗就佔了43%，約1.69億美元，這也是夲牧生技選定PCV多價疫苗跨入動物疫苗市場的主因。

國光生表示，公司自1965年成立至今，擁有超過50年疫苗經驗，並獲得歐盟EMA PIC/S GMP與美國FDA cGMP認證，其中於人用疫苗累積的量產、品保(ＱＡ)、品管(ＱＣ)、法規(ＲＡ)以及國際經驗，對進入動物疫苗事業可收事半功倍綜效。若能結合國內政府、學研單位成熟之新疫苗技術，加上國光生在疫苗製程開發與國際認證生產系統的經驗，應能在台灣創建國際級新世代動物疫苗公司，揚帆航向南海。

疫苗 國光生

延伸閱讀

日本共贈台334萬劑疫苗 陳時中：可打15%台灣人

自購AZ疫苗56萬劑抵台 蘇貞昌親赴視察

猶豫打哪款疫苗？ 醫估風險提「最佳策略」：女莫德納、男AZ

台中唐鳳疫苗平台明開打！加開51處快打站可上網查詢

相關新聞

2021桃園買房選哪裡？ 十大熱門路段曝光

台灣房屋統計聯徵中心最新房貸件數資料，桃園市2021年第一季民眾購屋最熱路段，桃園區正光二街以135件拿下第一，亞軍是龜...

同棟一命！ 新莊海砂屋民辦都更案簽約

新北住都中心表示，經過漫長22年，新莊區公園一路海砂屋社區終於等到都更重建。新北住都中心與禾蓮開發今(15)日簽約合作，...

新北第一季房價上漲 專家建議欲購屋者多聯繫仲介

新北地政局今公布今年1到3月第1季住宅價格指數，全市價格、大樓價格、公寓價格都比去年第4季上漲。住商不動產企研室經理徐佳...

徐旭東：台灣經濟滿好的 上半年沒買的、下半年會買

遠東（2845）集團暨東聯（1710）董事長徐旭東看景氣，他認為扣除疫情因素，台灣的經濟狀況滿好的。雖然國內零售業、服務...

餐飲準備開第一槍 邁向解封喜迎報復性消費

隨著國內確診數日益降低，解封之日感覺就在不遠處，相關餐飲業者包括：瓦城、王品都有望受惠。

銳不可擋！ 新北房價全面漲 連五月創新高

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，全市房價連五個月上揚，今年3月房價指數來到112.98，再創實價統計以來新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。