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晶碩看好大陸電商強勁 營收比重超越日本

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）今（15）日舉辦股東會，會中通過去年財報和盈餘分配案，並完成董事改選。晶碩表示，全球隱形眼鏡銷售在去年下半年就已開始恢復，預期公司今年的成長仍將優於整體產業成長。此外，看好大陸電商的需求強勁，以及日本市場的復甦力道，今年上半年來自大陸的營收比重已超越日本，主要是彩片拉貨力道成長。

晶碩也持續深化兩岸通路布局，其中，台灣仍以實體通路為主，大陸市場則將主力放在電商。

晶碩表示，今年台灣整體經營策略將回歸拓展通路、推出新品，及強化銷售力為主。在通路部分，直營門市與連鎖樂活眼鏡店策略聯盟，新增直營門市店中店十餘間。開架通路部分亦進軍寶雅，目前已拓展至260家門市並增加產品線，此外，也開始在統一超（2912）部分門市進行銷售，目前導入門市約300多間。

在新產品方面，新推出涼感性商品，直營門市並推出具話題特色的彩虹馬卡龍六合一限量商品，吸引年輕世代注意。

在大陸市場部分，今年天貓晶碩旗艦店將攜手美國紐約大都會博物館推出藝術家聯名商品，包括荷蘭印象派畫家梵古系列、美國藝術家蒂芙尼彩色鑲嵌玻璃系列等，持續運用世界知名品牌，拓展晶碩自有品牌在中國市場的形象與消費者討論話題；晶碩微商城部分，將以高頻率的線上內容與互動策畫，在中國最大的社交平臺「微信」上吸引更多晶碩品牌粉絲，運營微信粉絲群產生用戶黏性，掌握中國年輕消費群體的社交流量紅利。

晶碩今年上半年營收25.27億元，年增62.33%。第2季營收為13.8億元，創下歷史次高紀錄。法人預估，晶碩今年業績將逐季成長，第3季月營收有挑戰5億元的實力，同時第4季在雙11助攻下，可望來到全年高峰。

營收 電商

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