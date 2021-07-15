機械公會召開鋼材產銷交流會 中鋼承諾配合政策

台灣機械公會今(15)日與中鋼公司（2002）及鋼鐵公會共同召開「鋼材產銷交流會議」，會中機械公會提出建立鋼材供需媒合平台等具體訴求，獲中鋼公司與鋼鐵公會承諾，配合政策全力協助。

不過，機械公會請中鋼公司提供鋼材額度給機械公會，由公會統一向中鋼公司進行採購一案，中鋼公司回應，因鋼材種類品項過多，其中包含鋼材裁切加工等繁複事宜，表達此項有其執行上困難，宜再進一步討論。

機械公會與中鋼公司及鋼鐵公會，今天採視訊方式進行「鋼材產銷交流會議」，會議由機械公會秘書長許文通主持，鋼鐵公會總幹事沈錦全、中鋼公司副總經理劉敏雄等人皆參與會議。機械公會副理事長胡永進、空油壓專委會會長王振吉及精密機械研究發展中心總經理賴永祥列席參加。

由於新冠疫情影響，打亂全球供應鏈系統，台灣機械業者面對原物料上漲情況，機械公會感謝政府協助，日前行政院居間協調，先於6月初請經濟部出面邀集機械公會、鋼鐵公會、中鋼公司及工具機公會，召開「機械產業反應鋼鐵原物料供需情形會議」。

同時也請機械公會先針對會員廠商進行鋼材缺料調查，彙整後提供中鋼公司協助會員廠商缺料情事；後請經濟部工業局、精機中心、鋼鐵公會理事長兼中鋼董事長翁朝棟等一行人，連袂拜訪機械公會理事長魏燦文，此次會議主要接續日前會議的共識進行具體化討論。

劉敏雄表示，此次會議非常感謝機械公會邀請中鋼公司及鋼鐵公會一同討論，中鋼公司從今年初也不斷呼籲下游盤商不可囤積鋼材及哄抬售價，中鋼公司也會在公會及政府認同下，協助機械產業。

沈錦全更表示，為了讓彼此溝通更加順暢，此次會議非常難得，首次由產業界間自主成立溝通交流平台。

許文通指出，依據鋼鐵公會官網公布統計資料，截至今年4月止，鋼板及鋼捲庫存量共約130萬公噸；另依鋼鐵公會國內鋼材銷售流向資料，機械業者僅使用不到1%的鋼料，顯示機械業者面臨的缺料問題必有其他原因。

因此，機械公會進一步對於機械業者供貨來源進行調查。許文通指出，依照公會所做會員廠調查分析結果，超過九成機械業者皆向中盤商採購鋼材，然而同一型號自不同供應商所購買的價格差異甚大，顯示在市場價格不透明與預期心理下，造成囤積與惜售鋼材，讓市場充滿缺料漲價氛圍，因而造成鋼價失控混亂。

因此機械公會於會中提出三點，請中鋼公司及鋼鐵公會協助：

1. 請中鋼公司及鋼鐵公會協助公會建立鋼材供需媒合平台，協助機械產業取得多管道供貨來源，解決缺料問題，以因應生產所需。

2. 請中鋼公司提供鋼材額度給機械公會，由機械公會統一向中鋼公司進行採購。

3. 請中鋼公司建立中盤商實配實銷制度，以避免惡意囤積。

機械公會在上述三點表達下，對於鋼材供需媒合平台，中鋼公司及鋼鐵公會正面回應，後續將提供對應窗口，三方對於鋼材供需進行滾動式更新，協助有需要之業者可找到合適供應商。

對於實配實銷制度，中鋼公司表示，已有定期向中盤商進行庫存調查，庫存調查資料也可提供機械公會參考。

但提供鋼材額度給機械公會統一採購一事，中鋼公司回應，因鋼材種類品項過多，其中包含鋼材裁切加工等繁複事宜，表達此項有其執行上困難，宜再進一步討論。

劉敏雄進一步表示，中鋼公司在日前政府及公會的關注下，已有因應作法，未來也會配合政府政策全力協助。

機械業先後歷經美中貿易戰、新冠疫情等影響下，接踵而來是面對大環境所反應出匯率漲、航運漲及原物料漲等三漲逼迫。許文通說，期望中鋼公司及鋼鐵公會配合政府政策，共體時艱、穩定鋼價，待此波影響過後，將迎來強勁的剛性需求，未來機械業將與鋼鐵業共享市場榮景。