快訊

320萬人登記勾選AZ疫苗 18歲以上可望3周內打到

疫苗預算40億花在哪？ 指揮中心：保密合約請大家諒解

桃園房市買氣旺 「龜山區」最熱賣

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導
2021Q1桃園購屋熱門路段排行榜 （台灣房屋／提供）
2021Q1桃園購屋熱門路段排行榜 （台灣房屋／提供）

疫情擋不住房市買氣！根據聯徵中心最新的房貸件數消息，台灣房屋集團趨勢中心發布桃園市2021年Q1民眾購屋最熱路段，由「桃園區 正光二街」摘冠，亞軍是「龜山區 樂學三路」，「龜山區 樂善二路」則居第三，「桃園區 幸褔路」與「中壢區 永園路」分別為第四、五名，全市最熱購屋路段當中，有八成落在新興重劃區。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市10大熱門購屋路段大多位於重劃區，為正光二街、樂學三路、樂善二路、幸福路、永園路、華亞三路、領航南路、經國二路、四維二路、金山街，其中樂學三路、樂善二路和華亞三路都在A7重劃區，另外經國重劃區、桃園高鐵特區也都各有兩熱門路段。此外，楊梅四維商圈和楊明國小商圈，也憑藉親民房價與完善的生活機能，擠進購屋客最愛區段排行榜。

台灣房屋進一步統計，桃園房貸件數最多的前十大路段，總計共778件，平均住宅坪數約37.8~59.3坪，主要分佈在桃園、龜山、中壢及楊梅四大行政區中，其中「龜山區」以463件奪下最賣座行政區，平均鑑估總價介於950~1200萬元 ；亞軍「桃園區」有272件，總價約在1000~1300萬元；「楊梅區」有105件位居第三，總價約在570~650萬元間；第四名「中壢區」則以74件緊追在後，總價在1000~1700萬元。

江怡慧提及桃園購屋熱門區段，以重劃區居多，除了因新興重劃區住宅產品選擇多吸引買家，還看上重劃區的三大優勢，第一，發展潛力，近三年新興重劃區人口增加，且建設多元並陸續到位，深具發展潛力；第二，申貸條件，因重劃區多為輕屋齡物件，在貸款上較有優勢，甚至建商也會找配合的銀行提供較優惠的條件；第三，地緣優勢，桃園新興重劃區交通便利性高，距鄰近雙北都會區可及性高，讓桃園成為雙北民眾移居成家的好區域，而新興重劃區整齊舒適的規劃，更符合都會購屋者期待，使桃園新興重劃區買氣無法擋。

2021年第一季桃園購屋最熱路段，由桃園區中路重劃區的「 正光二街」摘冠。（台灣房屋／提供）
2021年第一季桃園購屋最熱路段，由桃園區中路重劃區的「 正光二街」摘冠。（台灣房屋／提供）

延伸閱讀

桃園小一新生增加1300人 這所偏鄉國小僅3新生報到

桃園男公園運動突路倒沒了心跳 鬼門關前走一遭被救回

桃園一境外移入個案 驗出Delta病毒株延長居隔

桃園男想賺數百萬 竟上網學技術汽旅開房間猛製毒

相關新聞

徐旭東：台灣經濟滿好的 上半年沒買的、下半年會買

遠東（2845）集團暨東聯（1710）董事長徐旭東看景氣，他認為扣除疫情因素，台灣的經濟狀況滿好的。雖然國內零售業、服務...

餐飲準備開第一槍 邁向解封喜迎報復性消費

隨著國內確診數日益降低，解封之日感覺就在不遠處，相關餐飲業者包括：瓦城、王品都有望受惠。

東聯Q1就賺了5億元 董事長徐旭東：EG最壞時間已過

遠東集團旗下化工廠東聯（1710）今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，受到疫情影響，東聯雖然去年虧了10億元，但今年恢復，...

2021桃園買房選哪裡？ 十大熱門路段曝光

台灣房屋統計聯徵中心最新房貸件數資料，桃園市2021年第一季民眾購屋最熱路段，桃園區正光二街以135件拿下第一，亞軍是龜...

綠營自家人看不下去 余天批紓困：這個不給那個也不給

三級警戒實施後，交通運輸業首當其衝。民進黨正國會派系立委今與業者舉行記者會呼籲政府盡速協助，業者表示，今年疫情更加嚴重，...

同棟一命！ 新莊海砂屋民辦都更案簽約

新北住都中心表示，經過漫長22年，新莊區公園一路海砂屋社區終於等到都更重建。新北住都中心與禾蓮開發今(15)日簽約合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。