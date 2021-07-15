桃園房市買氣旺 「龜山區」最熱賣

疫情擋不住房市買氣！根據聯徵中心最新的房貸件數消息，台灣房屋集團趨勢中心發布桃園市2021年Q1民眾購屋最熱路段，由「桃園區 正光二街」摘冠，亞軍是「龜山區 樂學三路」，「龜山區 樂善二路」則居第三，「桃園區 幸褔路」與「中壢區 永園路」分別為第四、五名，全市最熱購屋路段當中，有八成落在新興重劃區。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市10大熱門購屋路段大多位於重劃區，為正光二街、樂學三路、樂善二路、幸福路、永園路、華亞三路、領航南路、經國二路、四維二路、金山街，其中樂學三路、樂善二路和華亞三路都在A7重劃區，另外經國重劃區、桃園高鐵特區也都各有兩熱門路段。此外，楊梅四維商圈和楊明國小商圈，也憑藉親民房價與完善的生活機能，擠進購屋客最愛區段排行榜。

台灣房屋進一步統計，桃園房貸件數最多的前十大路段，總計共778件，平均住宅坪數約37.8~59.3坪，主要分佈在桃園、龜山、中壢及楊梅四大行政區中，其中「龜山區」以463件奪下最賣座行政區，平均鑑估總價介於950~1200萬元 ；亞軍「桃園區」有272件，總價約在1000~1300萬元；「楊梅區」有105件位居第三，總價約在570~650萬元間；第四名「中壢區」則以74件緊追在後，總價在1000~1700萬元。