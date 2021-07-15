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工業局、中鋼拜訪工具機公會 共商鋼市穩定供料順暢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

經濟部工業局長呂正華局長、財團法人精密機械中心總經理賴永祥及台灣鋼鐵公會理事長也是中鋼（2002）董事長翁朝棟、業務副總劉敏雄等一行14日再度連袂拜訪工具機公會理事長許文憲、副理事長陳金柏長及秘書長黃建中，傾聽公會意見並進行交流，會中針對如何協助工具機公會會員廠需料孔急現況，達成三項共識。

三項共識為：

1.中鋼會透過調節內外銷比重及廠內生產計劃等方式，協助穩定國內鋼鐵需求及供料順暢。

2.鋼鐵公會、工具機公會及中鋼已建立溝通交流的平台，未來若有需料孔急的狀況，可透過此一平台管道相互協調並妥為因應處理。

3.工具機業者所需鋼材皆需經加工後才能使用，國內鋼鐵產業無論是上游生產廠、中游加工廠(盤商)或下游終端用戶，彼此都應互相尊重體諒既有的供應鏈體系，共存共榮來創造台灣經濟榮景。

許文憲及陳金柏皆表示理解並肯定工業局、鋼鐵公會及中鋼的用心與作為，期盼在多方共同的努力下，能迅速解決目前的問題，確保鋼市的供料穩定順暢，齊心為台灣經濟打拼

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