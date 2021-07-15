同棟一命！ 新莊海砂屋民辦都更案簽約

新北住都中心表示，經過漫長22年，新莊區公園一路海砂屋社區終於等到都更重建。新北住都中心與禾蓮開發今(15)日簽約合作，幫助住戶脫離海砂屋岌岌可危的環境，迎接安全耐震的全新銀級綠建築，這也是新北住都中心成立後推出的首件民辦都更案。

個案位於新莊區公園一路，基地範圍包括忠孝段、立言段等總計15筆土地、91位住戶，面積約995.7坪。

住都中心表示，早在民國88年即有住戶發現自家社區為海砂屋，其後陸續有多家建商曾洽談合建，均無法順利整合至都更重建的同意門檻。直到禾蓮開發進場，改以全案管理顧問方式協助社區辦理更新，由傳統合建轉為權利變換，在2個月內一舉整合達到8成同意門檻。

「我是921地震受災戶，不想看見家園再被震垮一次」，都更重建委員會副理事長徐姝緹說，就是因為有過慘痛經驗，因此全力推動都更重建，經過住戶間彼此溝通協調，大家了解屋況的危險性後，都知道「同棟一命」， 整合因此大有進展。

她說，可惜的是，推動都更至今，已經有4位住戶來不及搬回新家就逝世了。

在都更整合過程中，有住戶表達為了確保本案能順利完工，希望新北市府進場協助，以公辦都更方式主導，但公辦都更有其條件限制，因此禾蓮開發尋求與新北住都中心合作，透過公正第三方的行政法人，協助都更後續程序，化解住戶心中的疑慮。

新北住都中心董事長陳純敬表示，這是新北住都中心第一件民辦都更受託簽約案，建物多處樓板混凝土剝落、鋼筋裸露，住戶飽受生命財產威脅，透過都更重建，可讓住戶擁有安心且堅固的新家。

他說，目前仍有3戶未同意戶，新北住都中心將偕同禾蓮開發持續溝通爭取支持，努力使個案圓滿順利，成為區域都更示範案例。