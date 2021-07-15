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中華車總座陳昭文：全年內銷台數預估5萬台

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

中華汽車（2204）15日舉辦股東會，會中董事長嚴陳莉蓮指出，中華汽車去年合併稅後淨利35.41億元，每股盈餘 6.01元，今年將積極努力達成預訂的全年目標，除了布局內外銷市場、投入環保減碳的新能源車事業，同時也希望擴大生產及銷售優勢，尋求更多元的合作機會。

針對今年中華汽車整體情況，總經理陳昭文指出， 1~6月中華汽車內銷台數26,311台，較去年同期台數成長9.0％，1~6月合併營業收入161.95億元，較去年同期營業收入成長9.6％。雖然5~6月台灣車市受到新冠肺炎疫情影響，第二季無法延續第一季的成長力道，但相信疫情控制後消費動能將會回復，全年中華汽車內銷台數預估可達5萬台。

大陸市場的部份，東南汽車除了汽油車之外，正藉由福建省「電動福建」的發展戰略，積極與新能源車業者洽談合作機會，朝新能源車轉型。福建奔馳今年仍將藉由豪華品牌的優勢，預估全年銷售可突破3.5萬台。

接著，在策略發展部份，總經理陳昭文特別利用股東會對外說明中華汽車的未來的策略發展的方向：

1. 導入新產品：積極向三菱爭取日本或海外熱銷乘用車型進口或國產化導入台灣市場，並致力於完善中、小、輕型商車產品線。

2. 擴大代工與掌握進口車擴大商機：積極尋找代工機會；為攫取進口車市場的成長空間，本公司投資的經銷商匯豐、順益及菱威已逐步開拓進口車品牌經營，包含奧迪(Audi)、富豪(Volvo)等。

3. 掌握新能源發展機會：已向三菱爭取多款新能源車包括下一代Ouander PHEV車型及Eclipse Cross的PHEV車型，以及自主研發新能源商用車。此外，也在跟鴻華洽談合作以MIH平台發展CMC的新能源車。

4. 推動數位轉型：本公司將啟動數位轉型，目標將轉型為以客戶為中心，提供新的客戶體驗，從製造跨足移動服務，並以大數據分析舆AI應用，提升營運及決策效能。

中華汽車將積極達成預訂的全年目標，並全力奠定厚實根基為中長期發展而努力，以不負股東的期望。

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