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銳不可擋！ 新北房價全面漲 連五月創新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，全市房價連五個月上揚，今年3月房價指數來到112.98，再創實價統計以來新高，大型重畫區林三淡房價繼續漲，各捷運線第一季房價指數也都呈上漲趨勢。

新北市政府分析，大型重畫區因生活機能漸趨成熟且公共建設持續進行，持續吸引人口遷入，帶動區域住宅價格穩定發展。

根據新北市地政局統計，自去年7月新北市房價突破歷史高點後，9個月來，僅去年10月稍有修正，其他都創高，這波則已五連漲，也連五個月創新高，房價漲勢似乎銳不可擋。

觀察各次分區今年1月至3月的走勢，汐止區於110年2月指數為107.84，為近6年的高點；板橋土城區於110年2月指數為108.94；中和永和區、三重蘆洲區、新莊區及樹三鶯區，也都達至101年起有實價登錄統計數據以來高點。

整體開發區，也是大型重劃區方面，淡海新市鎮指數108.74，較上季上漲0.75%，達近5年來高點，與去年同期相較上漲7.4%。

台北大學特定區、林口新市鎮指數分別為121.78、109.36，與去年同期相較上漲6.83%、7.56%，並皆達101年實價登錄以來高點。

新北市本季首次發布副都心及頭前重劃區指數為100.04，雖較前季微跌，但仍在高點，較去年同期上漲3.46%。

新北市各捷運線第一季房價指數也多呈現上漲趨勢，其中淡水線指數為101.83，達近5年來高點；板南線土城段、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及環狀線指數也都達101年實價登錄以來高點。板南線板橋段房價雖短期走弱，惟仍達近6年來高點。

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