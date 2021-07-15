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東聯Q1就賺了5億元 董事長徐旭東：EG最壞時間已過

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
東聯董事長徐旭東(左)與總經理蔡錫津。（記者曾仁凱／攝影）
東聯董事長徐旭東(左)與總經理蔡錫津。（記者曾仁凱／攝影）

遠東集團旗下化工廠東聯（1710）今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，受到疫情影響，東聯雖然去年虧了10億元，但今年恢復，光是第1季就賺了5億元，「最壞的時間已經過了！」東聯持續朝向利基型的特用化學市場轉型發展，第二波特化材料建廠計畫預計明年投產，產品項目包括聚醚胺和乙二胺系列等，徐旭東說，東聯已經不是單純的EG（乙二醇）公司，而是「Multi product」（多元產品）的公司。

今天股東會一開場，徐旭東直呼：「去年是非常挑戰的一年」，因為新冠肺炎疫情影響，整個世界的GDP減了4.2%，國際油價也是大跌，東聯去年營收187.63億元，較前年縮水16%；稅後淨損10.64億元，更創下近20年來的最糟表現，換算每股淨損1.22元。

東聯今天股東會通過虧損撥補案，今年不派發股利。另外東聯今天舉行董事會改選，變化不大，八董三獨董中，僅二席法人代表董事替換，徐旭東繼續以最高票當選新任董事。

展望今年，徐旭東說，東聯的主力產品EG，下游聚酯需求復甦，產品價格趨穩，利差改善，東聯今年的獲利動能已經反轉復甦。東聯今年第1季稅後獲利5.59億元，比起去年同期和前一季皆「轉虧為盈」，換算單季每股純益0.64元，創2017年第3季以來的單季獲利新高。

東聯副董事長席家宜進一步分析，大陸是全世界最大的EG消費國，包辦全世界62%的EG需求，雖然這幾年大陸有不少EG新增產能陸續開出，但以大陸每年2,100萬噸的EG需求量來看，還是有800萬噸要靠進口，需求面沒有問題。

至於供給面，雖然大陸EG新產能不少，但因為「環保」和「效率」等兩大因素，不少老舊產能也會逐漸淘汰退場，實際增加的產能並沒有那麼多。大陸已經提出2060年要實現碳中和目標，大陸有36%的EG是煤化工，效率低，而且會製造污染，勢必會被淘汰；另外新廠規模愈來愈大，二線小廠在效率上很難競爭，也可能逐步退場。東聯不太擔心EG產能過剩的問題。

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