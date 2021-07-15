南僑上半年營運大爆發 今年營收獲利樂觀可期

南僑（1702）舉行股東常會，通過配發現金股利2元，並改選董監事，選出6董3獨董。南僑會長陳飛龍表示，在新冠疫情下，危機即是轉機，掌握契機，開創新的經營模式，在上半年良好之發展基礎下，創造營收及獲利成長，樂觀可期，為股東創造最大價值。

今年上半年南僑營收95.91億元，年增21.67%，1至5月自結損益為4.59億元，年增122.64%。

南僑表示，轉投資大陸事業在大陸經營24年，已成為知名烘焙油脂領導品牌，並成功在5月於上海A股掛牌上市，續拓展深化南僑在大陸市場競爭力，充分掌握大陸發展內需循環商機，在去年克服疫情萬難，獲利仍持續增長，今年上半年營收及截至1至5月份獲利雙雙增長。

而南僑投控相關轉投資事業中，油脂事業關注研發健康及功能性產品，新推出符合國際標準的NEBOS系列油脂，獲「潔淨」及「無添加」之驗証標章，引領烘焙市場追求成分簡單，減少或不使用添加物之潮流趨勢。

水晶系列產品，近期將再推出研發生物分解度高、多功能、長效抗菌、潔淨衣物之新產品，如與大江生醫聯名推出防疫系列產品「益生菌清潔洗衣劑」等；冰淇淋事業，持續研發新產品，掌握疫情下，在家大快朵頤享受冰品宅經濟契機，加強行銷力度，與國內外知名品牌聯名推出或代工產品，履創銷售佳績。

南僑也表示，泰國事業之嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售大幅成長，產能滿載，第一期工廠投入13.7億泰銖擴建智能廠房及嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，其中米果線已在2020年第二季投產，並已增加營收獲利，後續將依計劃進行投資發展。