快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南僑上半年營運大爆發 今年營收獲利樂觀可期

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
南僑今舉行股東會，通過配發現金股利2元，並改選董監事，選出3董3獨董。圖／業者提供
南僑今舉行股東會，通過配發現金股利2元，並改選董監事，選出3董3獨董。圖／業者提供

南僑（1702）舉行股東常會，通過配發現金股利2元，並改選董監事，選出6董3獨董。南僑會長陳飛龍表示，在新冠疫情下，危機即是轉機，掌握契機，開創新的經營模式，在上半年良好之發展基礎下，創造營收及獲利成長，樂觀可期，為股東創造最大價值。

今年上半年南僑營收95.91億元，年增21.67%，1至5月自結損益為4.59億元，年增122.64%。

南僑表示，轉投資大陸事業在大陸經營24年，已成為知名烘焙油脂領導品牌，並成功在5月於上海A股掛牌上市，續拓展深化南僑在大陸市場競爭力，充分掌握大陸發展內需循環商機，在去年克服疫情萬難，獲利仍持續增長，今年上半年營收及截至1至5月份獲利雙雙增長。

而南僑投控相關轉投資事業中，油脂事業關注研發健康及功能性產品，新推出符合國際標準的NEBOS系列油脂，獲「潔淨」及「無添加」之驗証標章，引領烘焙市場追求成分簡單，減少或不使用添加物之潮流趨勢。

水晶系列產品，近期將再推出研發生物分解度高、多功能、長效抗菌、潔淨衣物之新產品，如與大江生醫聯名推出防疫系列產品「益生菌清潔洗衣劑」等；冰淇淋事業，持續研發新產品，掌握疫情下，在家大快朵頤享受冰品宅經濟契機，加強行銷力度，與國內外知名品牌聯名推出或代工產品，履創銷售佳績。

南僑也表示，泰國事業之嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售大幅成長，產能滿載，第一期工廠投入13.7億泰銖擴建智能廠房及嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，其中米果線已在2020年第二季投產，並已增加營收獲利，後續將依計劃進行投資發展。

延伸閱讀

在中國大勝外商 南僑陳飛龍：不能像游牧民族 要有深耕100年的準備

冷股造市VS.新兵熱股 專家幫你找出隱藏版黑馬

除了捐救命神器　作家憶賈永婕8年前東京巨蛋做了這件事

南僑 4月 每股賺0.46元

相關新聞

餐飲準備開第一槍 邁向解封喜迎報復性消費

隨著國內確診數日益降低，解封之日感覺就在不遠處，相關餐飲業者包括：瓦城、王品都有望受惠。

東聯Q1就賺了5億元 董事長徐旭東：EG最壞時間已過

遠東集團旗下化工廠東聯（1710）今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，受到疫情影響，東聯雖然去年虧了10億元，但今年恢復，...

2021桃園買房選哪裡？ 十大熱門路段曝光

台灣房屋統計聯徵中心最新房貸件數資料，桃園市2021年第一季民眾購屋最熱路段，桃園區正光二街以135件拿下第一，亞軍是龜...

銳不可擋！ 新北房價全面漲 連五月創新高

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，全市房價連五個月上揚，今年3月房價指數來到112.98，再創實價統計以來新高，...

南僑上半年營運大爆發 今年營收獲利樂觀可期

南僑（1702）舉行股東常會，通過配發現金股利2元，並改選董監事，選出6董3獨董。南僑會長陳飛龍表示，在新冠疫情下，危機...

Q2推案大熄火 台北年減37%、新竹仍逆勢

住展雜誌統計，北台灣今年第二季新成屋、預售屋推案量為2,285億元，與去年同期相比，大減逾千億元、年減幅約三成。累計今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。