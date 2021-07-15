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明基三豐拓展醫療艦隊 持續強化防疫物資布局

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

明基三豐（4116）今（15）日股東會通過去年財報和盈餘分派案，去年每股稅後純益1.39元，配發現金股利1元。明基三豐持續在醫療設備、醫用耗材和醫療服務三大領域耕耘，為回應全球新冠疫情的挑戰，更投入醫用口罩、快篩試劑等產品，為維繫健康安全的社會盡一己之力。

明基三豐董事長陳其宏表示，面臨全球新冠疫情等經營環境的挑戰，明基三豐在產品線及通路上持續穩健布局與擴展，和客戶並肩回應疫情的壓力。目前三大事業領域都有相當的產品與通路基礎，未來持續優化有機成長和拓展策略合作夥伴，希望以醫療艦隊擴大產業結盟、互惠成長，為股東和員工創造最大利益。

由於全球疫情帶來防疫的新日常，明基三豐認為醫用口罩是全球所有民眾的日常必備防疫物資，投入醫用平面口罩、立體口罩、FFP2高防護口罩等製造與銷售，除供應國內需求之外，並擴展至東南亞、歐美等海外市場，讓明基三豐除提供醫療產品外，更擴大提供一般消費者能使用之防疫物資。

隨著近期國內疫情升溫，明基三豐也透過旗下的明基健康生活擴大對國內民眾的專業服務，近期導入快篩試劑，和策略夥伴組成快篩防疫的三級防護網，當民眾有快篩需求時，提供省時快速、專人專業諮詢的服務。

醫療設備類產品線去年初受到疫情影響，但智慧手術室iQOR持續推出新產品並挹注業務成長，華鋒科技加入後更加完整超音波影像產品線，成功拓展醫學中心高階科室、健檢隊及獸醫市場。

醫用耗材類除了既有的免針輸液類產品之外，在疫情下積極導入各種醫療院所需求的防疫物資，包括手術手套、檢診手套、合成防穿透病房級手套和呼吸插管專用密閉式抽痰套及各式醫用口罩等產品。

醫療服務類則涵蓋數位口腔醫材和聽力、健康生活等事業，期許提供民眾更優質更全面的健康產品與服務。

明基三豐2020年合併營收14億元，成長1%；營業毛利5.52億元，毛利率39%；稅後盈餘6,205萬元，每股稅後純益1.39元。日前董事會亦已通過配發現金股利1元，並訂定配息基準日為7月4日、發放日為7月23日。

明基 疫情 口罩

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