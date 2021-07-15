凱美公告馬來西亞廠今日復工 全廠維持6成出勤

被動元件大廠凱美（2375）在本月（8）日公告因馬來西亞確診數仍高居不下，目前收到政府命令，士乃工業區所有企業停止營運，凱美子公司旺詮馬來西亞也影響，不過，凱美今（15）日公告，該公司今日將正式復工，但全廠每日最高僅能維持60%的出勤。

凱美本月8日時公告，因馬來西亞疫情，子公司旺詮馬來西亞自7月9日起停工，但該公司今日公告，將在今天正式復工，並全廠每日最高僅能維持60%的出勤。

對於後市營運，該公司表示，將持續配合當地政府防疫規定進行防疫，並持續密切注意當地疫情，並優化大陸廠區產出，降低對客戶影響。