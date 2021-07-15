2021桃園買房選哪裡？ 十大熱門路段曝光

台灣房屋統計聯徵中心最新房貸件數資料，桃園市2021年第一季民眾購屋最熱路段，桃園區正光二街以135件拿下第一，亞軍是龜山區樂學三路，龜山區樂善二路第三，桃園區幸褔路、中壢區永園路第四、五。全市最熱購屋路段當中，有八成落在新興重劃區。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市10大熱門購屋路段，包括正光二街、樂學三路、樂善二路、幸福路、永園路、華亞三路、領航南路、經國二路八條路，都位在重劃區。

其中樂學三路、樂善二路和華亞三路都在A7重劃區、另外經國重劃區、桃園高鐵特區也都各有兩熱門路段。此外，楊梅四維商圈和楊明國小商圈，也憑藉親民房價與完善的生活機能，擠進購屋客最愛區段排行榜。

台灣房屋統計，桃園房貸件數最多的前十大路段，第一季共778件，主要分佈在桃園、龜山、中壢以及楊梅四大行政區。龜山區熱門路段平均總價950~1200萬元 ，桃園區總價1000~1300萬元，楊梅區總價570~650萬元，中壢區總價在1000~1700萬元之間。

江怡慧分析，桃園購屋最熱的十大路段多在重劃區居多，除了新興重劃區住宅產品選擇多，吸引買家，還看上重劃區的三大優勢：

一、近三年新興重劃區人口增加，且建設多元並陸續到位，深具發展潛力。

二、重劃區多為輕屋齡物件，在貸款上較有優勢，甚至建商也會找配合的銀行提供較優惠的條件。