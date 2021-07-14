儒鴻越南廠傳員工確診 今日起停工至7月17日

儒鴻（1476）今天公告，配合越南同奈省政府防疫政策，安排人員進行COVID-19新冠肺炎篩檢，有發現疑似確診者，今日起暫時停工至7月17日，進行全廠員工全面篩檢以及進廠區全面消毒，並加強防疫措施，會調整各廠產能供應概況，對於營收影響不大。

儒鴻越南共有17個廠，包含策略合作的廠，仁澤廠占總營收15%，儒鴻表示，已密切觀察後續發展情形，採取必要應變措施，並以員工健康為第一優先，等7月17日復工後，再來安排工廠訂單生產，並視情況需要進行生產調度。

儒鴻表示，仁澤廠目前僅一名員工染疫，已經進行相關治療，接觸者也先隔離，其餘員工陸續檢測為陰性後，7月17日就可以開始復工。

這次是越南成衣廠的部分，平均月總產能 1,000 萬件，自有生產基地每月平均產能 520 萬件，越南胡志明市儒鴻越南仁澤廠、儒鴻製衣展鵬廠、儒鴻製衣美春廠、儒鴻製衣隆安廠及柬埔寨儒鴻製衣金邊廠；另外，策略聯盟生產基地平均月產能 480 萬件。

儒鴻針織布料生產據點平均總產能每月1,500 萬碼，台灣每月800 萬碼，共有溪洲廠、大山廠、大園廠，至於越南儒鴻織染每月700 萬碼。

雖然東南亞疫情嚴峻，儒鴻越南、印尼廠生產進度還是依規劃，越南廠目前只有仁澤廠暫時停工消毒，其餘廠的營運皆不受影響，印尼廠如期動工中，預計Q4量產的計畫不變。