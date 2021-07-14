快訊

福原愛離婚後工作「微找上門」 返台時間曝光

打完莫德納又打止痛針 屏東婦5天後腦出血送醫

儒鴻越南廠傳員工確診 今日起停工至7月17日

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

儒鴻（1476）今天公告，配合越南同奈省政府防疫政策，安排人員進行COVID-19新冠肺炎篩檢，有發現疑似確診者，今日起暫時停工至7月17日，進行全廠員工全面篩檢以及進廠區全面消毒，並加強防疫措施，會調整各廠產能供應概況，對於營收影響不大。

儒鴻越南共有17個廠，包含策略合作的廠，仁澤廠占總營收15%，儒鴻表示，已密切觀察後續發展情形，採取必要應變措施，並以員工健康為第一優先，等7月17日復工後，再來安排工廠訂單生產，並視情況需要進行生產調度。

儒鴻表示，仁澤廠目前僅一名員工染疫，已經進行相關治療，接觸者也先隔離，其餘員工陸續檢測為陰性後，7月17日就可以開始復工。

這次是越南成衣廠的部分，平均月總產能 1,000 萬件，自有生產基地每月平均產能 520 萬件，越南胡志明市儒鴻越南仁澤廠、儒鴻製衣展鵬廠、儒鴻製衣美春廠、儒鴻製衣隆安廠及柬埔寨儒鴻製衣金邊廠；另外，策略聯盟生產基地平均月產能 480 萬件。

儒鴻針織布料生產據點平均總產能每月1,500 萬碼，台灣每月800 萬碼，共有溪洲廠、大山廠、大園廠，至於越南儒鴻織染每月700 萬碼。

雖然東南亞疫情嚴峻，儒鴻越南、印尼廠生產進度還是依規劃，越南廠目前只有仁澤廠暫時停工消毒，其餘廠的營運皆不受影響，印尼廠如期動工中，預計Q4量產的計畫不變。

儒鴻 越南

延伸閱讀

中光電 加碼投資越南

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

退休金給嬌妻帶回越南做生意 去團聚被嫌棄、返台終死心

權證／喬山、儒鴻 挑價內外15%

相關新聞

地小管制多沒人要來 土城明德段放寬標準8月重啟招商

位於新北土城暫緩發展區的土城明德段招商案，因面積太小加上管制多至今乏人問津，經發局和業者討論後決定鬆綁部分管制，預計下月...

東元經營權之爭 黃育仁再告郭冠群背信

東元父子經營權大戰持續延燒。東元少東、​菱光科技董事長黃育仁，不滿達勝伍創投團隊在出售鈺叡公司股權前，惡意不與菱光科技商...

東元經營權風波 黃育仁提告達勝伍郭冠群等人背信

菱光科技（8249）董事長黃育仁今（14）日下午，針對達勝伍創業投資經營團隊董事長郭冠群、董事林秀玲、董事鄭慧明、董事鐘...

影／東元經營權風波 黃育仁控告郭冠群

東元董事改選，父子之爭延燒。菱光科技董事長黃育仁前往北檢，控告鈺叡及達勝伍創業投資公司負責人郭冠群、董事林秀玲等5人涉嫌...

「廢墟風」套房月租1.5萬 租屋族碰5大問題何解？司法院搞笑貼文引迴響

日前內政部主計總處發布5月租金指數為104.51，再次創下歷史新高，同時也是連續122個月上漲，節節高升的租金讓許多薪水不漲的民眾大嘆「不只買房買不起，連租房也快租不起了」。

航空業忽冷忽熱 華航老董：現實殘酷 過了今天明天還是要面對

今年航空業像在洗一場熱水器壞掉的澡，水一下熱一下冷，從原來民眾搶買美國機票赴美打疫苗，後來又因為政府回台的隔離政策導致訂位趨緩；之後，關島推疫苗關光，給了旅行社和航空公司一點希望，但結果一樣：雷聲大雨點小。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。