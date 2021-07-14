台泥子公司出售長春樹脂 公平會點頭

台泥（1101）擬將子公司信昌化工（4725），出售予長春樹脂一案，公平會今（14）日召開委員會，認定本案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，決議通過放行，不禁止其結合。

台泥集團旗下的信昌化工，已於今年1月股票下市，台泥也於3月底宣布以24億元，出售信昌化所有股權給長春樹脂。公平會表示，長春樹脂擬取得信昌化工100%股份，且控制其業務經營或人事任免，已達到申報結合的門檻，並依法提出結合申報。

公平會指出，長春樹脂及信昌化工，均為石化產業中游基本原料或下游衍生物與化學品的廠商，因雙方均生產苯酚及丙酮，相關產品又是兩造所生產的丙二酚、環己酮等產品的原料，因此本案兼具水平結合、垂直結合的性質。

公平會表示，由於本結合所涉石化產品相關市場，並無顯著參進障礙，苯酚及丙酮等原料，仍有其他國內外供應商可供選擇，且下游客戶大多為具有抗衡力的國內上市櫃公司，長春樹脂及信昌化工結合後，仍受市場競爭的拘束。

公平會認為，相關市場參進條件，不會因本結合而有改變，長春樹脂及信昌化工仍須面對市場既有國內外業者的競爭，難以透過投入封鎖及客戶封鎖手段，增加競爭對手成本。

另外，公平會指出，尤其石化產業產品價格亦受國際市場供需影響，結合後長春樹脂有望提升產能，滿足國內外市場需求，應具整體經濟利益，經過委員會審議後認定，本結合案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。