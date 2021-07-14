長榮空廚搶防疫商機 推出「安心美饌方便購」

長榮空廚研發再度受肯定，今天宣布研發的【南棗核桃糕】獲ITQI國際風味評鑑所（The International Taste Institute），奪得絕佳風味獎章殊榮，這也是繼今年以【百香果胡椒巧克力】贏得ICA世界巧克力大賽的亞太區金牌及全球決賽的銀牌後，再度獲得世界肯定。

長榮空廚於疫情困境中求新求變，努力開創新藍海，期能在本業外，創造更多業外收入。從去年至今，除既有機上餐點業務外，也舉辦空廚體驗營，更於各大電商平台推出主廚私房功夫菜、道地家常料理、以及商務艙限定的麵包套組系列。

長榮空廚再推出「安心美饌方便購」，獨家販售以高規格食安標準製作的各種美食，提供民眾另一種安心、便利的餐飲選擇，讓大家在防疫期間不再為三餐苦惱。

長榮空廚獲獎連連，近期將中國傳統糕點【南棗核桃糕】推上國際舞台，由主廚羅誌朗所帶領的專業團隊經過超過上百次的嘗試，才端出這道養生的傳統小點，並於全球專業評鑑消費性食品及飲品的領頭羊－ITQI國際風味評鑑所（The International Taste Institute），奪得絕佳風味獎章殊榮，這也是繼今年以【百香果胡椒巧克力】贏得ICA世界巧克力大賽的亞太區金牌及全球決賽的銀牌後，再度獲得世界肯定。

長榮空廚秉持著金牌精神，以累積20多年的餐點生產及研發根基，製備高品質的多元餐點佳餚，努力於疫情中突破重圍。除了積極拓展銷售通路外，也推出多款網購商品，與去年同期相比，今年上半年，業績已成長超過5倍，小兵立大功的人氣商品包括於全家團購通路推出「機上限定－航空奶油餐包」，一推出即創下突破百萬顆的驚人佳績，至今總銷售量更達到了200棟101大樓的高度；加碼推出限時限量的招牌商品「超夯大蒜厚片吐司」，更獲得消費者熱烈好評，創下單週銷售直破50,000片的新紀錄。

長榮空廚「安心美饌方便購」提供兩組不同的菜色組合，其中「紅燒獅子頭」為主廚精心搭配，讓其瘦、肥豬肉達到黃金比例，燉出內餡柔軟鮮美的好滋味；「無錫小腩排」精挑上選小排，油炸料理後排骨軟嫩入味，再搭配主廚密技熬製的無錫醬汁，功夫菜立馬上桌；「泰味椒麻雞」選用鮮美多汁的雞肉，搭配泰國主廚特製的泰味椒麻醬，讓您在家享受異國料理的好滋味。

其他經典熱銷款如長榮空廚牛肉麵、超夯大蒜厚片吐司，以及深受集團員工喜愛的特製鳳梨酥禮盒，也都能透過網路下訂，歡迎民眾前往空廚小舖、長榮樂e購、東森購物、蝦皮及全家團購各項通路中選購，即使不搭飛機，也能享用空中美饌，台灣本島宅配到府。