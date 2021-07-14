因應安富國際公開收購 東友決議成立審議委員會

東元父子經營權之戰持續延燒，東友（5438）今（14）日公告，董事會決議成立審議委員會。

東元（1504）集團會長黃茂雄先前找上中嘉董事長郭冠群，合作成立鈺叡投資，展開收購其子黃育仁擔任董事長的菱光科技（8249）過半股權；其後，黃茂雄再出招，再由安富國際投資公司宣布斥資6.14 億元公開收購東友科技普通股。

黃育仁分別是以菱光法人代表及東友法人代表，分別出任東友科技與菱光科技兩家公司董事長職務。菱光是東元第4大股東，持有東元3.62%股權。而菱光的最大股東是東友科技，持股約17.26%；東友最大股東則是菱光，持股10.66%。

老黃陣營此番出手，是希望透過鈺叡投資和安富國際投資，分別公開收購菱光及東友，進一步掌控菱光及東友經營權，即可以大股東身份接撤換法人董事代表，一舉取代黃育仁的董事長席位，同步斬斷黃育仁爭取東元經營權之路。

東元集團旗下東友科技表示，公司於110年7月7日接獲安富國際投資股份有限公司公開收購本公司普通股通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，應成立審議委員會。

東友於7月14日董事會通過設置審議委員會，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，由本公司三名獨立董事于祖康、陳翔中及陳冠百為審議委員會之委員；並將召開審議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收購對本公司股東提供建議。