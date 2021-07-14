快訊

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

因應安富國際公開收購 東友決議成立審議委員會

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

東元父子經營權之戰持續延燒，東友（5438）今（14）日公告，董事會決議成立審議委員會。

東元（1504）集團會長黃茂雄先前找上中嘉董事長郭冠群，合作成立鈺叡投資，展開收購其子黃育仁擔任董事長的菱光科技（8249）過半股權；其後，黃茂雄再出招，再由安富國際投資公司宣布斥資6.14 億元公開收購東友科技普通股。

黃育仁分別是以菱光法人代表及東友法人代表，分別出任東友科技與菱光科技兩家公司董事長職務。菱光是東元第4大股東，持有東元3.62%股權。而菱光的最大股東是東友科技，持股約17.26%；東友最大股東則是菱光，持股10.66%。

老黃陣營此番出手，是希望透過鈺叡投資和安富國際投資，分別公開收購菱光及東友，進一步掌控菱光及東友經營權，即可以大股東身份接撤換法人董事代表，一舉取代黃育仁的董事長席位，同步斬斷黃育仁爭取東元經營權之路。

東元集團旗下東友科技表示，公司於110年7月7日接獲安富國際投資股份有限公司公開收購本公司普通股通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，應成立審議委員會。

東友於7月14日董事會通過設置審議委員會，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，由本公司三名獨立董事于祖康、陳翔中及陳冠百為審議委員會之委員；並將召開審議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收購對本公司股東提供建議。

東元 黃茂雄 黃育仁

延伸閱讀

兩種情況 才可能中止菱光收購案

鈺叡公開收購菱光 不變

黃茂雄公開信譴責黃育仁 捏造言論攻擊家人和邱純枝

東元董座邱純枝簽名信表沉痛 將為個人清白而戰

相關新聞

東元經營權風波 黃育仁提告達勝伍郭冠群等人背信

菱光科技（8249）董事長黃育仁今（14）日下午，針對達勝伍創業投資經營團隊董事長郭冠群、董事林秀玲、董事鄭慧明、董事鐘...

影／東元經營權風波 黃育仁控告郭冠群

東元董事改選，父子之爭延燒。菱光科技董事長黃育仁前往北檢，控告鈺叡及達勝伍創業投資公司負責人郭冠群、董事林秀玲等5人涉嫌...

「廢墟風」套房月租1.5萬 租屋族碰5大問題何解？司法院搞笑貼文引迴響

日前內政部主計總處發布5月租金指數為104.51，再次創下歷史新高，同時也是連續122個月上漲，節節高升的租金讓許多薪水不漲的民眾大嘆「不只買房買不起，連租房也快租不起了」。

航空業忽冷忽熱 華航老董：現實殘酷 過了今天明天還是要面對

今年航空業像在洗一場熱水器壞掉的澡，水一下熱一下冷，從原來民眾搶買美國機票赴美打疫苗，後來又因為政府回台的隔離政策導致訂位趨緩；之後，關島推疫苗關光，給了旅行社和航空公司一點希望，但結果一樣：雷聲大雨點小。

富威電力：台灣企業三大迷思 用電量高漲不自覺

國內用電量近日頻創歷史新高，許多企業管理者專注於如何降低成本，然而，從節約能源觀點來看，改進錯誤的用電觀念，提升利用效率...

怪象！雅房每坪租金比整層貴

台灣租屋黑市高達九成，其中不少是房東將整層住宅分割成的雅房、套房。學者張金鶚研究發現，雅房、分租套房等分割房間的每坪租金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。