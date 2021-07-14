永豐銀創信用卡UP分期 Gogoro、神腦先行

永豐銀行推出全台首創信用卡UP分期方案（Uneven Payment，意指「非勻稱付款」），主打「UP 2 YOU由你選擇」彈性分期服務，改寫業界規則！永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，UP分期專案顛覆現行平均分期概念，結合商品回收降低消費者購買門檻、進一步推升業者銷售成長動能，締造業者、消費者雙贏局面。

同時，永豐宣布攜手神腦國際，即日起推出「年年i新機」24期0利率刷卡方案，前12期付清6成頭款後，可任選尾款支付方式二擇一，包括以回收殘值支付餘額、或繼續刷卡分期付款，呼應「UP 2 YOU由你選擇」的精神。永豐將持續全方位優化場域金融體驗，打造在地化創新支付領導品牌。

UP分期夠創新 商品回收省荷包、愛地球

吳建毅進一步指出，時下刷卡支付多為一次付清或平均分期，「UP 2 YOU由你選擇」刷卡制則將整筆購物金額區分為頭、尾款，頭款付清後，就能選擇回收商品換取殘值折抵尾款，意即不支付全額就能購得商品。此一創新刷卡模式不僅滿足喜愛嘗鮮、年年換新的消費者需求，更體現循環經濟的本質，將舊商品回收再利用，為友愛地球盡一份心力。除了零售型商品，未來亦可望結合會員訂閱制服務，擴大應用範疇。

以「年年i新機」為例，永豐卡友向神腦國際購買iPhone 12 64G手機，選擇此方案並達成指定任務，前12期僅須支付6成頭款，後續於指定期間內，可將手機攜回神腦國際門市評估殘值折抵尾款；或是選擇不回收商品，完成後12期刷卡付款。9月底前，單筆滿額再送限量犀牛盾手機殼及多項贈品。

神腦國際零售業務部副總經理廖基宏表示，如同永豐「UP 2 YOU由你選擇」精神，神腦一直以來致力提供消費者最優質、完善的服務體驗，這次與永豐銀行攜手推出「年年i新機」活動，讓消費者可以在神腦以最方便、最輕鬆的方式換新機，還能在神腦一站滿足所有需求。

攜手電動機車、重機業者 永豐卡友獨享

永豐銀行表示，目前已與Gogoro電動機車、鴻寶重機等業者，攜手推出為永豐卡友量身打造的「UP 2 YOU由你選擇」專案，同時提供Apple Pay加碼回饋，為永豐卡友提供最便利的支付彈性和優惠。