新竹臺大攜威剛抗疫 發表C-Rob智慧自主移動機器人

新竹臺大分院與威剛科技（3260）今（14）日共同發表「C-Rob智慧自主移動機器人 （C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR)）」正式導入臨床，預計在清潔機器人、語音導引機器人、輔助載物機器人等多面向應用來輔助醫院進行感染管制、後勤管理，並協助醫護人員執行醫療照護與臨床服務，以提升醫療效能，促進就醫民眾的健康。

威剛科技（3260）董事長陳立白表示，創新不僅是擴展技術的界限，而是重新定義未來。在威剛今年成立滿20年之際，以身為綠能企業的實際行動加入保護地球的隊伍。很榮幸與新竹臺大分院研發合作，在疫情艱困的時刻，於第一階段透過「C-Rob智慧自主移動機器人」來減輕醫護人員的工作、及提升清消能力一同抗疫；未來於第二階段結盟計劃中，將優化AI演算法，進階智慧技術並結合護理人員行為模式及智慧偵測，以強化更長期的技術精進與研究成果。建立一個永續發展的企業是威剛對社會的承諾，在追求突破自我技術框架的同時，時刻以回饋社會與友善環境為優先。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，新竹臺大分院緊鄰台灣科技業的心臟，且生醫醫院竹北院區位處新竹生物醫學園區，我們以成為醫學中心及智慧醫療典範為願景，著重於發展智慧醫療。這次我們透過醫療產業與科技產業的連結，將「智慧自主移動機器人」的科技應用於醫療服務，藉由跨領域合作，帶動醫療產業轉型與升級。

面對新冠肺炎疫情依舊嚴峻，如何做好基礎的防疫清潔工作成為各大醫療院所最重要的環節之一。此次雙方策略合作的專案負責人新竹臺大分院副院長譚慶鼎表示，「C-Rob智慧自主移動機器人」整合了噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙與精準定位等功能，可以有效建立起環境清潔的防護網，減少防疫時期額外工作人力並降低人員感染風險，可落實強化消毒與環境清潔。

此外，為了減少護理人員因為長時間巡房時推著傳統護理車的負擔以及與病人互動的不便，讓護理人員能夠將精力更投入於病人的醫療需求與生理狀況，新竹臺大分院與威剛科技更憑藉著「C-Rob 智慧自主移動機器人」的基礎，共同創新研發具跟隨及避障功能之行動護理車，提升醫療照護品質，進一步改善員工職場安全與健康。