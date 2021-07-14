Verizon Media：台灣沉浸式體驗接受度高於全球平均

Verizon Media於2021年第1季調查橫跨台灣、香港、日本、澳洲、美國和英國等6個國家、6,000位有過沉浸式體驗消費者的認知與期待，發布「沉浸式體驗白皮書」。Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示，在台灣，已有超過3成（33%）的消費者曾經嘗試沉浸式體驗，僅次於香港排名第二；台灣有將近5成（49%）消費者雖然未曾體驗過、但有很高的興趣。

預期未來將會有超過8成（82%）已嘗試沉浸式體驗及未體驗過但有興趣的潛力消費者使用相關應用，可望帶動台灣沉浸式體驗的快速成長，這項占比也高於全球其他地區數字。

調查發現，對沉浸式體驗有興趣的消費者不侷限特定族群，除了男性和年輕族群，女性及35歲以上族群也抱有高度興趣。使用動機主要可歸納出「樂趣」、「啟發」、「學習」、「互動」四大類。對台灣消費者而言，以「樂趣」和「啟發」最為重要，讓人感到有趣、娛樂性高的沉浸式體驗更受到歡迎。蘇建勳進一步指出，一個好的沉浸式體驗，至少要滿足上述2項以上的動機。

目前的實務運用多在線上遊戲（63%）、展覽（35%）、主題樂園（27%）、學習訓練（22%）和觀光旅遊（18%）；相較全球，台灣在線上遊戲、展覽、主題樂園場景的應用更高出5個百分點以上，疫情加速虛擬活動的發展，沉浸式體驗大幅提升娛樂內容的逼真度、互動性和樂趣，對演唱會、服裝秀、車展，或是與名人一起運動的虛擬娛樂活動，消費者接受度和好感度大幅增加，對於多視角（83%）、AR互動（77%）及AR節目（72%）都表現得躍躍欲試。

此外，過去網路購物消費者無法實際體驗商品，沉浸式體驗可以補足痛點，拉近消費者與品牌的距離，Yahoo奇摩購物中心挑選18項商品實際測試，結果顯示運用AR技術呈現商品的銷售頁面流量增加3倍、消費者停留時間提高13%、銷售更成長3成。Verizon Media預測，在不久的將來，購物的沉浸式體驗將會和其他場景結合，例如旅遊結合購物，在虛擬博物館看展覽時，同時可以在虛擬紀念品店中瀏覽商品、試穿和消費。