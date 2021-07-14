快訊

各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批不自重 名人群起「向總統道歉」反諷黃越綏

Verizon Media：台灣沉浸式體驗接受度高於全球平均

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Verizon Media於2021年第1季調查橫跨台灣、香港、日本、澳洲、美國和英國等6個國家、6,000位有過沉浸式體驗消費者的認知與期待，發布「沉浸式體驗白皮書」。Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳表示，在台灣，已有超過3成（33%）的消費者曾經嘗試沉浸式體驗，僅次於香港排名第二；台灣有將近5成（49%）消費者雖然未曾體驗過、但有很高的興趣。

預期未來將會有超過8成（82%）已嘗試沉浸式體驗及未體驗過但有興趣的潛力消費者使用相關應用，可望帶動台灣沉浸式體驗的快速成長，這項占比也高於全球其他地區數字。

調查發現，對沉浸式體驗有興趣的消費者不侷限特定族群，除了男性和年輕族群，女性及35歲以上族群也抱有高度興趣。使用動機主要可歸納出「樂趣」、「啟發」、「學習」、「互動」四大類。對台灣消費者而言，以「樂趣」和「啟發」最為重要，讓人感到有趣、娛樂性高的沉浸式體驗更受到歡迎。蘇建勳進一步指出，一個好的沉浸式體驗，至少要滿足上述2項以上的動機。

目前的實務運用多在線上遊戲（63%）、展覽（35%）、主題樂園（27%）、學習訓練（22%）和觀光旅遊（18%）；相較全球，台灣在線上遊戲、展覽、主題樂園場景的應用更高出5個百分點以上，疫情加速虛擬活動的發展，沉浸式體驗大幅提升娛樂內容的逼真度、互動性和樂趣，對演唱會、服裝秀、車展，或是與名人一起運動的虛擬娛樂活動，消費者接受度和好感度大幅增加，對於多視角（83%）、AR互動（77%）及AR節目（72%）都表現得躍躍欲試。

此外，過去網路購物消費者無法實際體驗商品，沉浸式體驗可以補足痛點，拉近消費者與品牌的距離，Yahoo奇摩購物中心挑選18項商品實際測試，結果顯示運用AR技術呈現商品的銷售頁面流量增加3倍、消費者停留時間提高13%、銷售更成長3成。Verizon Media預測，在不久的將來，購物的沉浸式體驗將會和其他場景結合，例如旅遊結合購物，在虛擬博物館看展覽時，同時可以在虛擬紀念品店中瀏覽商品、試穿和消費。

Verizon AR 線上遊戲

延伸閱讀

餐廳內用遙遙無期？學者：可參考香港「疫苗泡泡」方案

傳復星藉疫苗蒐集港人資料 港府：不實報導

英媒：拜登政府警告在港美企風險增大

怕了！考慮大陸監管新規 Lalamove由美轉至香港上市

相關新聞

「廢墟風」套房月租1.5萬 租屋族碰5大問題何解？司法院搞笑貼文引迴響

日前內政部主計總處發布5月租金指數為104.51，再次創下歷史新高，同時也是連續122個月上漲，節節高升的租金讓許多薪水不漲的民眾大嘆「不只買房買不起，連租房也快租不起了」。

航空業忽冷忽熱 華航老董：現實殘酷 過了今天明天還是要面對

今年航空業像在洗一場熱水器壞掉的澡，水一下熱一下冷，從原來民眾搶買美國機票赴美打疫苗，後來又因為政府回台的隔離政策導致訂位趨緩；之後，關島推疫苗關光，給了旅行社和航空公司一點希望，但結果一樣：雷聲大雨點小。

富威電力：台灣企業三大迷思 用電量高漲不自覺

國內用電量近日頻創歷史新高，許多企業管理者專注於如何降低成本，然而，從節約能源觀點來看，改進錯誤的用電觀念，提升利用效率...

怪象！雅房每坪租金比整層貴

台灣租屋黑市高達九成，其中不少是房東將整層住宅分割成的雅房、套房。學者張金鶚研究發現，雅房、分租套房等分割房間的每坪租金...

民眾黨批政府：完全拋棄租屋族

內政部六月底公布最新房價負擔能力指標，今年第一季全國房價所得比為九點一三倍，民眾想買房，平均須不吃不喝超過九年，若是北市...

年輕人搶住低端房 弱勢族群更慘

台灣房租價格連續一二二月上漲，內政部主計總處日前發布五月租金指數也再創新高。學者專家指出，房租飆高加上低薪與疫情影響，使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。