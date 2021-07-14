新創Lalamove跨足長途貨運 支援24小時隨叫隨到

疫情微解封，許多產業有條件開放，看好貨運服務商機，即時物流媒合平台Lalamove宣布，即日起推出全新跨縣市「長途貨運」服務，除了南投、花東、離島地區外全台可送。看準即時物流需求，長途貨運仍維持Lalamove服務特色，支援24小時隨叫隨送與GPS即時貨態追蹤，以專件包車配送，距離越遠越便宜。

Lalamove台灣負責人丁彥宇表示，Lalamove在機車物流市場逐漸成熟後，積極拓展其他物流服務種類，以科技優勢提供傳統物流解決方案，透過行動裝置簡化操作手續，改變過往市場對於即時物流只能送餐點、文件等印象，重塑台灣的物流模式。目前Lalamove在台營運範圍為雙北、桃園、台中、台南及高雄，未來將會拓點至其他城市。

根據《2020年中小企業白皮書》資料顯示，2019年台灣中小企業近150萬家，占全體企業97%。疫情期間中小企業受創嚴重，更需即時又有彈性的物流業者適度配合，Lalamove企業用戶數增長近3成，訂單量成長4成，App下載次數正式達到50萬次。瞄準中小企業物流需求，無論是電商、實體通路補調貨、大型器具搬運、專業搬家都可透過Lalamove的長途貨運服務準時送達。Lalamove商務開發經理林宜屏也表示，未來希望將服務觸角拓展至生鮮食材供應商、實體百貨業者、家具業者、烘焙業者或生技保養業等各行種的中小企業，補足長途貨運市場上的智能與彈性服務，逐步建立科技物流的使用習慣。