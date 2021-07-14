防疫期間緝私不解封 高雄海關單日雙響炮
高雄海關於疫情三級警戒期間查緝走私不鬆懈，今（14）日宣布，昨日在無密報下，緝獲2只轉口未稅菸品櫃，私菸總計約2,000箱（100萬包），市價逾新臺幣7,000萬元。
高雄海關表示，這次查獲未稅菸品係查緝關員運用風險管理機制，過濾分析高風險標的，發現自中國廣東南沙港起運，預定轉口至菲律賓PHCGY港，申報貨名為「KITCHENWARE」之2只40呎轉口貨櫃甚為可疑，即予鎖定，俟貨櫃在高雄港63號碼頭卸船後，經開櫃查核結果，發現來貨為滿櫃無偽裝之「YS」牌未稅菸品，核與提單及艙單申報不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，依法予以查扣。
高雄（2836）關進一步表示，海關為確保國家稅收及國人健康，並遏止私梟利用各種管道偽裝、矇混、掉包以逃漏菸品稅捐販售牟利，對於私、劣、偽菸品一向列為查緝重點，將持續精進防範走私作為，以杜不法。
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