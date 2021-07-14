快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北塭仔圳重劃一區遇疫點交量 激增250%

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
新北地政局表示，自進入疫情三級警戒後，點交量直線上升，成長幅度達250%，進入點交高峰期。圖／新北市地政局
新北地政局表示，自進入疫情三級警戒後，點交量直線上升，成長幅度達250%，進入點交高峰期。圖／新北市地政局

新北市新泰塭仔圳市地重劃案第一區區內多處鐵皮工廠已搬離，幾間知名的大型婚宴會館也已歇業拆除，新北地政局表示，自進入疫情三級警戒後，點交量直線上升，成長幅度達250%，進入點交高峰期。

塭仔圳第一區預計9月28日完成搬遷，新北市地政局表示，該案期程未因為疫情有所延宕，目前該區拆遷補償金已發放超過九成；目前仍有零星廠戶尚未完成淨空、點交，但預計9月底以前會搬遷，否則將會依法強制拆除。

新北地政局表示，自去年10月開始受理自動搬遷申請，至5月中共點交61件地上物，宣布三級警戒後，點交申請量激增，截至6月底止共點交215件地上物，已點交面積達56公頃，成長幅度近250%，而且現場也有多數件物陸續搬遷中。

泰山區義仁里長許火炎除在地經營婚宴會館多年，為配合新北市政府之重劃案，加上疫情影響，便在母親節後宣布歇業，著手進行拆除，並說:「從重劃計畫書公布開始，市府就派出許多人至重劃區進行輔導，了解民眾問題並協助解決，真的非常用心。」

新北地政局表示，區內多處鐵皮工廠已大門深鎖，久未營業，經查多處已騰空之鐵皮工廠皆由民眾委託民間拆除公司承包，但公司僅能依序逐間拆除，無法一次性大量作業，對此地政局也將與民間業者協商，針對坐落於30米道路範圍內的地上物優先拆除，或由市府接手拆除，以加速重劃工程推展。

新北地政局另呼籲，已騰空或已拆除之地上物應盡速點交，除可免繳房屋稅外，土地也由市府保管，不必擔心遭傾倒垃圾挨罰，也請地上物所有權人配合自動搬遷期限， 9月28日前將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出等作業。逾期未搬離者，原有自動搬遷獎勵金將不發給，並將進行強制拆除作業。

疫情 重劃區 房屋稅

延伸閱讀

新北微解封 19日檢討開放不影響防疫的行業類別

新北 將創2,700億都更價值

微解封首日人流車流良好 侯友宜：持續監控保低度活動

新北3.5萬人搶線上借書 藝文中心開放表演團體申請

相關新聞

「廢墟風」套房月租1.5萬 租屋族碰5大問題何解？司法院搞笑貼文引迴響

日前內政部主計總處發布5月租金指數為104.51，再次創下歷史新高，同時也是連續122個月上漲，節節高升的租金讓許多薪水不漲的民眾大嘆「不只買房買不起，連租房也快租不起了」。

航空業忽冷忽熱 華航老董：現實殘酷 過了今天明天還是要面對

今年航空業像在洗一場熱水器壞掉的澡，水一下熱一下冷，從原來民眾搶買美國機票赴美打疫苗，後來又因為政府回台的隔離政策導致訂位趨緩；之後，關島推疫苗關光，給了旅行社和航空公司一點希望，但結果一樣：雷聲大雨點小。

富威電力：台灣企業三大迷思 用電量高漲不自覺

國內用電量近日頻創歷史新高，許多企業管理者專注於如何降低成本，然而，從節約能源觀點來看，改進錯誤的用電觀念，提升利用效率...

怪象！雅房每坪租金比整層貴

台灣租屋黑市高達九成，其中不少是房東將整層住宅分割成的雅房、套房。學者張金鶚研究發現，雅房、分租套房等分割房間的每坪租金...

民眾黨批政府：完全拋棄租屋族

內政部六月底公布最新房價負擔能力指標，今年第一季全國房價所得比為九點一三倍，民眾想買房，平均須不吃不喝超過九年，若是北市...

年輕人搶住低端房 弱勢族群更慘

台灣房租價格連續一二二月上漲，內政部主計總處日前發布五月租金指數也再創新高。學者專家指出，房租飆高加上低薪與疫情影響，使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。