新北塭仔圳重劃一區遇疫點交量 激增250%

新北市新泰塭仔圳市地重劃案第一區區內多處鐵皮工廠已搬離，幾間知名的大型婚宴會館也已歇業拆除，新北地政局表示，自進入疫情三級警戒後，點交量直線上升，成長幅度達250%，進入點交高峰期。

塭仔圳第一區預計9月28日完成搬遷，新北市地政局表示，該案期程未因為疫情有所延宕，目前該區拆遷補償金已發放超過九成；目前仍有零星廠戶尚未完成淨空、點交，但預計9月底以前會搬遷，否則將會依法強制拆除。

新北地政局表示，自去年10月開始受理自動搬遷申請，至5月中共點交61件地上物，宣布三級警戒後，點交申請量激增，截至6月底止共點交215件地上物，已點交面積達56公頃，成長幅度近250%，而且現場也有多數件物陸續搬遷中。

泰山區義仁里長許火炎除在地經營婚宴會館多年，為配合新北市政府之重劃案，加上疫情影響，便在母親節後宣布歇業，著手進行拆除，並說:「從重劃計畫書公布開始，市府就派出許多人至重劃區進行輔導，了解民眾問題並協助解決，真的非常用心。」

新北地政局表示，區內多處鐵皮工廠已大門深鎖，久未營業，經查多處已騰空之鐵皮工廠皆由民眾委託民間拆除公司承包，但公司僅能依序逐間拆除，無法一次性大量作業，對此地政局也將與民間業者協商，針對坐落於30米道路範圍內的地上物優先拆除，或由市府接手拆除，以加速重劃工程推展。

新北地政局另呼籲，已騰空或已拆除之地上物應盡速點交，除可免繳房屋稅外，土地也由市府保管，不必擔心遭傾倒垃圾挨罰，也請地上物所有權人配合自動搬遷期限， 9月28日前將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出等作業。逾期未搬離者，原有自動搬遷獎勵金將不發給，並將進行強制拆除作業。