台灣企業三大迷思 用電量高漲不自覺

因應全球氣候變遷，節能減碳成為國際間最關注課題，企業面對嚴峻營運環境，邁向綠色化、智慧化發展腳步刻不容緩。如何在確保產品品質基礎上同時降低物耗、能耗成本，也連帶影響企業未來競爭力和獲利率。

國內用電量近日頻創歷史新高，許多企業管理者專注於如何降低成本，然而，從節約能源觀點來看，改進錯誤的用電觀念，提升利用效率才是致勝關鍵。

森崴能源子公司富威電力成立多年的「節能事業部」，致力為客戶有效管理企業能耗，在協助許多客戶改善能源管理效益的經驗中，觀察到台灣企業常因三大迷思而導致用電量高漲不自覺：

一、首先是企業推動能源管理重點偏向單機設備維護，較少以全廠系統為出發點，由於系統中各個耗能設備間的用能會互相影響，而富威電力所提供的能源管理服務除單機外，更會針對整個系統面進行合理化改善。「根據經驗，設廠超過十年的工廠，導入能源管理機制後重新合理化用電機制，至少可省下15%的用電量。」

二、其次是企業只考慮設備採購成本，往往忽略後續維運成本，也導致能耗量需求日漸攀升。以壓縮空氣系統為例，以10年操作週期從系統運轉總成本去分析，用能費用即占總成本70%～80%，而初期購置設備費僅占10%～20%，其他如正常保養占5%～10%、異常修理占2%～5%，因此企業於採購能耗設備時，應從整體持有成本(Total Cost of Ownership, TCO)進行評估。

三、最後是缺乏專業人力與技術，用以監管能源設備及落實節能改善。因為，絕大多數企業對於能管議題並不熟悉，因此，需要像能源管理平台這樣的工具，讓企業可以一目瞭然能源使用狀況，即時做調整。此外，富威電力的節能顧問還能提供客戶在職訓練與諮詢服務，幫助企業快速找出能耗兇手，推動能源管理合理化。

富威電力節能事業部資深經理林振芳指出，能源是無形的，管理者常苦惱於不知如何著手能源改善，因此，能源效率改善必須透過軟硬體設備輔助，將能源使用資訊化可視化、定量化及圖形化，並運用數據來作為能效改善依據。

富威電力開發雲端能源效率監控平臺，提供遠端能源管理服務模式，服務範圍涵蓋電力、空調、空壓、熱能等系統，能利用大量累積的能源使用數據，分析擷取有價值資料，並透過能源顧問協助發掘企業能源耗用問題，提供能源診斷和改善提案。近期更與環工技師合作開發污廢水回收和污泥乾燥系統，可達到資源回收再利用及減排減廢的廠區能資源整合管理目的。

「透過能源管理平台，企業可即時掌握能耗狀況，累積一段時間資料後，更能進一步做交叉比對分析，提供異常警示，甚至是後端系統做連結，實現能源管理合理化與自動化。」富威電力將積極及持續深化專業諮詢服務及能源管理平台服務，期盼幫助每位企業客戶都成為省電高手。