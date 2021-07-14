新竹台大分院攜威剛發表C-Rob智慧自主移動機器人抗疫

新竹台大分院與威剛科技（3260）今（14）日首度發表「C-Rob智慧自主移動機器人 (C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR) 」正式導入臨床，預計在清潔機器人、語音導引機器人、輔助載物機器人等多面向應用來輔助醫院進行感染管制、後勤管理，並協助醫護人員執行醫療照護與臨床服務，以提升醫療效能，促進就醫民眾的健康。

威剛科技陳立白董事長表示，創新不僅是擴展技術的界限，而是重新定義未來。在威剛今年成立滿20年之際，以身為綠能企業的實際行動加入保護地球的隊伍。我們很榮幸與新竹台大分院研發合作，在疫情艱困的時刻，於第一階段透過『C-Rob智慧自主移動機器人』來減輕醫護人員的工作、及提升清消能力一同抗疫。

陳立白並指出，未來於第二階段結盟計劃中，將優化AI演算法，進階智慧技術並結合護理人員行為模式及智慧偵測，以強化更長期的技術精進與研究成果。建立一個永續發展的企業是我們對社會的承諾，在追求突破自我技術框架的同時，時刻以回饋社會與友善環境為優先。

新竹台大分院余忠仁院長也表示，新竹台大分院緊鄰台灣科技業的心臟，且生醫醫院竹北院區位處新竹生物醫學園區，我們以成為醫學中心及智慧醫療典範為願景，著重於發展智慧醫療。這次我們透過醫療產業與科技產業的連結，將「智慧自主移動機器人」的科技應用於醫療服務，藉由跨領域合作，帶動醫療產業轉型與升級。