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東元喊話菱光股東 三大建議贊成鈺叡收購

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

東元（1504）今（13）日晚間發出「致菱光科技股份有限公司股東公開信」，東元以大股東身份，對其他菱光股東表明支持鈺叡收購菱光；同時提出三大建議，希望讓有經驗、有績效的團隊主導菱光改革。

東元指出，集團在1998年轉投資成立菱光科技，初期由現任東元集團會長黃茂雄引進日本技術並擔任董事長。東元曾經是菱光最大股東，派任專業經理人擔任董座，克服創業初期的各種危機，轉虧為盈，並且成功上市。

東元強調，本屆菱光科技股東會董監事改選後，東元集團雖然已經不是菱光的董事，但仍然是持股超過百分之12的大股東；因此，在持股比例、歷史淵源等前提之下，東元對於菱光的經營獲利至為關切，並依法監督公司治理，勿悖離當年創業精神。

東元以大股東的立場，向所有菱光股東提出三大建議。首先，雖然東元已經不是董事會的成員，但東元會繼續以大股東的身分監督經營運作，期待菱光科技能逐步提升績效、提高經營效率、並落實與公司治理。

對於營運，東元樂見有經驗、有績效的團隊，主導菱光改革，也希望新的團隊能夠有所貢獻，達到當初東元等老股東成立菱光的目的與初衷。

此外，東元支持鈺叡公開收購菱光科技，是著眼於為全體股東創造最佳利益和大股東對於公司經營的期待，因此，未來若有機會，東元身為大股東也會在經營績效上助鈺叡一之力。此舉之目的僅在提升經營能力，而非如有心人士所言，是由於東元股東會的改選失利等不實指控，實為無稽之談。

東元表示，菱光近年業績表現在同業市場中，競爭力逐漸下滑，在此關鍵時刻，鈺叡對菱光展開公開收購，是對菱光注入新動能的契機，藉由鈺叡適時挹注資源和管理經驗，可以協助菱光強化業務競爭力，改善公司經營績效，進一步提升股東價值。

東元指出，集團在23年前創立菱光科技成為台灣第一家彩色影像感測器廠商，為台灣打入國際市場之代表性產業之一；如今面臨全球市場轉變，菱光需要加速轉型，因應產業變革，相信鈺叡能推動菱光公司治理回到正軌、提升經營績效、為全體股東賺取更大的利益，並重現原始股東創立菱光的初衷。

股東會 東元

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