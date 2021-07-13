小時候胖不是胖?保誠人壽調查逾6成爸媽擔心這說法

英國保誠人壽今(13)日發表「兒童肥胖及飲食習慣」調查，結果顯示，77%的受訪父母表示知道孩子目前的身高體重，亦有62%對於「小時候胖不是胖」的說法感到擔心；有七成的受訪者知道兒童也有代謝症候群，並有超過六成的父母相當在意兒童肥胖及代謝問題，足見多數父母高度關注兒童的成長狀況。

根據世界衛生組織(WHO)、聯合國兒童基金會(UNICEF)及刺胳針醫學期刊(Lancet)2020年共同發表之調查報告指出，因為垃圾食物攝取增加以及活動量減少，自1975年以來，全球過胖兒童人數成長了11倍，顯見兒童肥胖已成為不可忽視的問題。

英國保誠人壽身為台灣兒童保護領域的思維領導者，長期關注兒童健康議題，繼2020年發布「兒童健康白皮書」，指出「兒童肥胖與代謝症候群」是影響兒童健康發展的三大關鍵之一後，特地針對「兒童肥胖及飲食習慣」進行深入調查，結果發現，現代父母對於兒童肥胖問題高度關注，且有超過五成的受訪者了解自家孩子的偏食問題，但卻有55%的父母坦言，因為太忙碌而無暇教育孩子養成正確的飲食觀念，亦有超過二成受訪者表示因為其他家人不配合而成效不彰，反映家長們在兒童食育養成面臨「知易行難」的窘境。

在避免兒童代謝及肥胖問題方面，專家學者提倡要維持良好的飲食習慣，然而卻有高達67%的受訪父母表示了解自家孩子的偏食問題，包括偏好甜食與高脂、高熱量速食，及不愛吃蔬果等問題，僅有48%父母認為自己的孩子不挑食。雖然大多數父母表示會透過限制孩子吃零食以及盡量減少外食等方式來改善飲食習慣，但卻只有不到一半的父母會自行為孩子準備三餐，顯示在「知道」和「做到」之間仍有差距。

儘管父母們健康意識提高，但本次調查發現在實際教養的過程中，仍存在不少盲點。以調查對象中的國小（6~12歲）父母為例，有超過半數的父母認為自己的孩子身材適中、沒有過胖疑慮，但這當中有近四分之一的孩子實際BMI超過21，已是過重標準，對於數據性的判斷較少注意。

談到教導孩子正確的飲食觀念，則有55%父母表示因忙碌而無暇顧及養成孩子正確的飲食觀念，24％則困擾於其他家人不配合，甚至有17%會因為孩子哭鬧而妥協。在進行食育教養的過程中，父母面臨了時間不夠用、共同教養觀念差異以及無法堅持的痛點。

針對忙碌的現代家長，輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華建議，家長可透過「量化」的目標設定，協助孩子遠離致胖環境，包含每天食用五份以上的蔬菜水果、每天看電視和其他螢幕的時間少於二小時或是每週家人一起在家吃飯五至六次等方法。

英國保誠人壽身為台灣兒童保護領域的思維領導者，積極倡議「i寶 保護兒童 誠就未來」，呼籲各界一同關心兒童身心靈的健康與保障。因應當今的數位化趨勢，多數父母習慣透過網路社團尋找育兒資訊，英國保誠人壽率先成立「英國保誠人壽 i寶」FB社團，定期提供父母最新兒童健康訊息。

身體健康是兒童成長過程不可或缺的基石，英國保誠人壽在2020年特別捐贈新台幣50萬元，協助家扶基金會展開別具教育意義的「真材食學食育計畫」，先後在宜蘭、新竹、台北以及屏東等四個縣市的家扶中心舉辦，邀請各地家扶中心的孩子及家長共同參與，由營養師講解營養知識，並一同前往超市親手挑選食物，教育孩子如何吃出健康好「食」力，合計受惠人數近300人。

英國保誠人壽盼能透過多元管道，發揮思維領導的企業社會責任，呼籲社會大眾一起關注兒童議題，共創一起好幸福的社會願景。